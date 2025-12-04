Ranking aponta as melhores universidades da América Latina

A Universidade de São Paulo (USP) segue como a melhor universidade da América Latina, segundo o The Latin America University Ranking, divulgado na quarta-feira, 3, pela consultoria britânica Times Higher Education (THE).

O Brasil tem sete das dez universidades mais bem classificadas na lista. Além da USP, que lidera o ranking, estão:

2º - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 4º - Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 6º - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 8º - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 10º - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O ranking avaliou 223 universidades de 16 países da América Latina. Os critérios adotados são os mesmos aplicados no ranking mundial da THE, mas com modificações para refletir melhor as características das universidades da região. O Brasil é o país com o maior número de universidades avaliadas: 81 no total, seguido pela Colômbia, com 39 universidades, e pelo Chile, com 31 representantes.

"Nos últimos anos, a universidade tem investido na modernização dos currículos de graduação e implantou um novo modelo de pós-graduação, com o objetivo de formar profissionais mais qualificados e comprometidos com as necessidades da sociedade", afirmou o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior em entrevista ao jornal da universidade. "Além disso, criamos centros de pesquisa interdisciplinar sobre temas fundamentais, como Amazônia sustentável, agricultura tropical, inteligência artificial, oncologia de precisão e mitigação dos gases de efeito estufa. Também estabelecemos parcerias para a criação de centros internacionais em nossos campi que projetam a USP como um polo global de ciência e inovação."

O ranking utiliza 16 indicadores, agrupados em cinco grandes áreas:

ensino (ambiente de aprendizagem); ambiente de pesquisa (volume, renda e reputação); qualidade da pesquisa (força, excelência e influência da pesquisa); perspectiva internacional (pessoal, estudantes e pesquisa); indústria (renda e patentes).

O Times Higher Education é um dos mais respeitados e reconhecidos rankings universitários do mundo. Além da listagem global, também publica recortes regionais, como o THE Latin America University Rankings. O ranking regional é publicado desde 2016.