O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quiosque de hotel de luxo em Trancoso registra princípio de incêndio; não há feridos

Estadão Conteúdo

Um hotel de luxo localizado em Trancoso, na Bahia, foi atingido por um princípio de incêndio nesta quinta-feira, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros e com o próprio hotel, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fogo se alastra pelo teto de um quiosque do Uxua Casa Hotel e Spa, próximo a uma das praias do vilarejo. Pelo registro, é possível ver pessoas tentando conter as chamas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito por volta das 13h30 e contou com o apoio do 6° Batalhão dos Bombeiros Militares, em Porto Seguro.

Em nota, o Uxua informou que o princípio de incêndio aconteceu em parte de telhado de piaçava da barraca Uxua Praia. A suspeita é que o fogo tenha sido causado por "curto-circuito elétrico".

"O incidente foi rapidamente controlado pela equipe do hotel e por vizinhos, com o uso dos equipamentos de segurança e extintores disponíveis no local. Não houve feridos nem danos adicionais", acrescentou o hotel.

Por medida de precaução, o local informou que o sistema elétrico será reformulado nos próximos dias. "Durante este período, os hóspedes são convidados a desfrutar da hospitalidade das barracas vizinhas, que permanecem totalmente operacionais".

O Uxua Casa Hotel Spa integra uma lista dos principais resorts do mundo em 2026, elaborada pela revista Condé Nast Traveler. O local foi escolhido para a chamada "lista de ouro" da revista também nos anos de 2018, 2019 e 2023.

"Completamente diferente de qualquer hotel impessoal, chegar à Uxua Casa é como entrar em uma casa particular saída diretamente de um romance de Jorge Amado", descreve a revista sobre o hotel.

Quiosque

Trancoso

incêndio
