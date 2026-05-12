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Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional, diz Geraldo Alckmin

Alckmin defendeu que a segurança deva ser feita pela Polícia, o que não significa que a justiça caiba a ela também

Estadão Conteúdo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 12, que quem deve portar armas é a polícia, que é profissional. Ele aproveitou seu discurso no lançamento do novo programa do governo federal para desarticular o crime organizado, o 'Brasil Contra o Crime Organizado', para criticar o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo ele, na administração anterior, a única política de segurança pública era distribuir armas para a população. "73% das mortes violentas, intencionais, é arma de fogo. O feminicídio é arma de fogo. Quanto mais a gente deixar na rua a polícia, melhor será a solução. Parabéns pelo trabalho", disse Alckmin, referindo-se ao lançamento da nova iniciativa.

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BRASIL CONTRA O CRIME/PROGRAMA/LANÇAMENTO/ARMAMENTO/ALCKMIN
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