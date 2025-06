Quem foi Santo Antônio? Conheça a história do 'santo casamenteiro'

O dia de Santo Antônio é celebrado neste 13 de junho. A data foi escolhida pela Igreja Católica porque corresponde ao dia da morte de Antônio, 13 de junho de 1231.

Nascido em Lisboa em 1195, Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo ingressou na Ordem dos Agostinianos quando tinha 15 anos, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Aos 25 anos, já morando em Coimbra, foi ordenado sacerdote. Quando o mosteiro em que ele morava recebeu os corpos de três frades menores que haviam sido martirizados no Marrocos, Fernando decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores e pediu para adotar o nome de Antônio. Queria ir para o Marrocos também, mas acabou sendo levado para a Itália.

Ali viveu de maneira simples entre os frades e ficou famoso pelas suas pregações.

Antônio morreu em Pádua, aos 36 anos de idade. Foi sepultado numa basílica que logo se tornou lugar de peregrinação. Apenas 11 meses após sua morte, ele foi declarado santo pelo papa Gregório IX. Documentos registram 53 milagres atribuídos a ele. A fama de casamenteiro só surgiu depois - nenhum desses milagres iniciais se referiam a casamentos.

A data em que é celebrado, aliás, ocorre em seguida ao Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho.

Devoção

É um dos santos mais venerados pela Igreja Católica no Brasil. De acordo com a CNBB, o País possui 3 arquidioceses e 11 dioceses que tomam Santo Antônio por padroeiro ou titular. Também são 24 as catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro.

Diversas comunidades em todo o Brasil celebram este 13 de junho com as tradicionais trezenas de Santo Antônio e com a bênção e distribuição do pãozinho de Santo Antônio.