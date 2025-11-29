Capa Jornal Amazônia
Quem era o integrante da Sintonia Final do PCC morto pela Rota em SP

Estadão Conteúdo

Carlos Alves Vieira, de 48 anos, integrante da Sintonia Final do Primeiro Comando da Capital (PCC) e conhecido como "Ferrugem", foi morto em um tiroteio com policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na tarde desta sexta-feira, 28, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes do 1.º Batalhão de Policiamento de Choque realizavam diligências após informações de inteligência apontarem que Ferrugem transportava drogas na região. O suspeito foi localizado por volta das 17h30, conduzindo um Toyota Corolla pela Estrada de Santa Isabel, nas imediações da Rua Carmo da Mata.

Ao tentar realizar a abordagem, os agentes afirmam que o homem reagiu, iniciando uma troca de tiros. Ele foi baleado e morreu no local após atendimento do SAMU. Nenhum policial ficou ferido.

Na ação, foram apreendidos 10 tabletes de maconha, duas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. De acordo com a PM, Ferrugem tinha histórico de envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e crimes violentos.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil segue com as investigações.

Palavras-chave

São Paulo

PCC

Sintonia Final

Carlos Alves Vieira

Ferrugem

Polícia Militar
