Quem era o casal achado morto em sítio da família no interior de SP

O casal encontrado morto com marcas de tiros em seu sítio, na serra de São Pedro, era conhecido em Araraquara, no interior de São Paulo, onde residia. Os empresários José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, eram donos do Educandário da Criança, escola infantil da cidade.

Os corpos foram encontrados na noite de domingo, 6, pela Polícia Militar, após vizinhos terem estranhado a caminhonete deles parada em frente à casa sede e nenhum movimento no imóvel. Acionada, a PM fez buscas na casa e achou os corpos trancados no veículo.

O idoso estava na cabine e a mulher na caçamba da caminhonete, com o capô fechado. Ela tinha as mãos amarradas. Os dois tinham marcas de tiros. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Rosana era diretora do Educandário, que atende alunos do berçário à pré-escola. Ela dirigia a escola desde o final da década de 1990. A unidade de ensino infantil oferecia também aprendizado de idiomas, esportes, artes e cultura.

O Educandário emitiu um comunicado dos falecimentos e nota de pesar pela morte. As aulas foram suspensas até quarta-feira, 9.

Ometto Pavan era proprietário do sítio Pura Vida, no Alto da Serra, município de São Pedro, voltado para a produção de eucalipto e criação de gado de corte, segundo o registro na Receita Federal. Uma parte da propriedade estava arrendada, mas a casa-sede era frequentada pela família. O casal costumava ir ao sítio todo final de semana.

José Eduardo era o filho caçula da família Ometto Pavan, tradicional no ramo açucareiro. Seu pai, Virgílio Pavan, foi um dos sócios da Usina Santa Cruz, atual Usina São Martinho. A família também tinha um pé na política: dois tios de José Eduardo, Antônio Pavan e Novênio Pavan, foram prefeitos de Américo Brasiliense, cidade da região central do estado.

A prefeitura de Araraquara publicou nota sobre as mortes. "Rosana dedicou sua vida à educação com amor, comprometimento e uma visão que transformou gerações. Seu legado como educadora, gestora e ser humano permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de aprender com ela - alunos, famílias, colegas e toda a comunidade escolar", diz a postagem.

Amigos também lamentaram. "Rosana foi uma profissional de excelência e de um coração profundamente amoroso. Meu filho teve o privilégio de fazer toda a educação infantil no Educandário e a presença de Rosana era observada em cada detalhe, cada acolhimento e cada ação educativa. Uma profunda tristeza", escreveu Raquel Baraldi Santarelo Lucas.

Documentos e celulares foram levados pelos suspeitos

De acordo com a PM, a mulher tinha um ferimento de bala no lado esquerdo do peito e José Eduardo tinha duas marcas de tiro na região do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Pedro esteve no local e confirmou a morte do casal. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba para necropsia e liberados para a família.

A investigação inicial apontou que as carteiras e os celulares das vítimas foram levados pelos suspeitos. Segundo a família, a mulher possuía um modelo caro de celular. A Polícia Científica realizou perícia no veículo e na casa das vítimas. As mortes são investigadas pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.

Os corpos de José Eduardo e Rosana estavam sendo velados desde a manhã desta terça-feira, 8, e seriam sepultados no Cemitério São Bento, em Araraquara. Os dois deixam irmãos e sobrinhos.