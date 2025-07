Quem era Natália Cavanellas, que morreu durante cirurgia plástica em SP

A empresária e relações públicas Natália Cavanellas, de 40 anos, morreu na segunda-feira, 7, durante uma cirurgia de lipoaspiração, no Hospital San Gennaro, que fica na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo.

O procedimento foi realizado pelo médico Edgar Lopez. O caso é investigado pelo 42º DP (Parque São Lucas), onde foi registrado como morte suspeita.

À polícia, a irmã dela contou que Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A empresária era casada e tinha uma filha. "Todos nós sabemos a grande mulher que a Natália era. Uma mulher linda, independente, super profissional, feliz, além de tantas outras qualidades", escreveu o marido, Rafael Thomazella, em texto publicado nas redes sociais.

Natália Cavanellas era diretora-fundadora da Nc Hub360, uma agência de relações públicas, live marketing e eventos.

"Minha missão é fortalecer o ecossistema empresarial feminino, promovendo conexões estratégicas e experiências transformadoras por meio de eventos de alto impacto, mentorias de networking e iniciativas inovadoras", diz seu perfil na rede social profissional LinkedIn.

Em 2024, a empresária foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo como referência de empreendedorismo feminino, de acordo com publicação que fez em seu perfil no Instagram.

O que diz o médico

Lopez é peruano e atua em São Paulo, onde mantém uma clínica em Moema, na zona sul. Formado em Medicina pela Universidade Nacional Federico Villarreal, instituição de ensino público no Peru, se especializou em cirurgia plástica no Brasil.

Em nota, a equipe de Lopez afirmou que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico eletivo, realizado em ambiente hospitalar adequado, com todos os exames pré-operatórios em conformidade e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e acompanhamento médico.

A nota diz que: "infelizmente a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar, evento raro, mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas".