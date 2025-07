Quem era homem que morreu após ter convulsão durante evento do Legendários no MT

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu no sábado, 28, após sofrer crise convulsiva seguida de parada cardiorrespiratória. Ele havia percorrido uma trilha em Rondonópolis, em Mato Grosso, segundo a unidade de saúde onde foi atendido e acabou morrendo.

Percorrer a trilha era uma das atividades de um retiro espiritual só para homens promovido pelo grupo cristão Movimento Legendários. Oliveira estava participando do retiro desde quinta-feira.

O Estadão tentou contato com os organizadores do evento, mas não havia conseguido até a publicação desta reportagem.

Era técnico em uma empresa de segurança do trabalho em Rondonópolis. Cristão metodista, estava casado havia oito anos com Ana Paula Oliveira e tinha dois filhos.

O Movimento Legendários foi fundado em 2015 na Guatemala e existe desde 2018 no Brasil. Seus eventos combinam atividades físicas e espirituais para homens cristãos e custam de R$ 450 a R$ 81 mil. O evento em Rondonópolis reuniu cerca de 150 participantes.

No sábado, 28, Oliveira já tinha encerrado a trilha e estava orando, à tarde, quando teve uma crise convulsiva, notada por outros participantes do retiro. Ele então recebeu primeiros socorros de uma equipe do Legendários e em seguida foi levado ao Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella.

Ao chegar à unidade de saúde, a convulsão já havia passado. Ele chegou a ser intubado, segundo familiares, mas não resistiu. O técnico em segurança do trabalho foi enterrado no cemitério Vila Aurora, no bairro homônimo, em Rondonópolis.