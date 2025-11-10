Caminhoneiro Gustaviim, de 24 anos, morre em acidente em MG

O caminhoneiro Gustavo Miranda, conhecido como "Gustaviim", morreu na madrugada de sábado (8) em um acidente na BR-381, no município de João Monlevade, Minas Gerais.

O jovem de 24 anos havia conquistado mais de 230 mil seguidores nas plataformas digitais, onde compartilhava sua rotina pelas rodovias do país.

A companheira de Gustavo, grávida de quatro meses, estava no caminhão no momento do ocorrido. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar local.

Investigação das Causas do Acidente

Os socorristas, ao chegarem ao local da colisão, constataram o falecimento de "Gustaviim". O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade, onde passou pelos procedimentos legais.

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal estão realizando uma investigação conjunta para apurar as causas exatas da ocorrência na BR-381.