Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Caminhoneiro Gustaviim, de 24 anos, morre em acidente em MG

Estadão Conteúdo

O caminhoneiro Gustavo Miranda, conhecido como "Gustaviim", morreu na madrugada de sábado (8) em um acidente na BR-381, no município de João Monlevade, Minas Gerais.

O jovem de 24 anos havia conquistado mais de 230 mil seguidores nas plataformas digitais, onde compartilhava sua rotina pelas rodovias do país.

A companheira de Gustavo, grávida de quatro meses, estava no caminhão no momento do ocorrido. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar local.

Investigação das Causas do Acidente

Os socorristas, ao chegarem ao local da colisão, constataram o falecimento de "Gustaviim". O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade, onde passou pelos procedimentos legais.

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal estão realizando uma investigação conjunta para apurar as causas exatas da ocorrência na BR-381.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CAMINHONEIRO/INFLUENCIADOR/ACIDENTE/MORTE/MG
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda