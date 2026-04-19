Quem era a guarda assassinada na zona sul de São Paulo

A guarda civil metropolitana Sara Andrade dos Reis, de 34 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo, 19, na região do Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo. O corpo dela estava na Rodovia dos Imigrantes, na altura da alça de acesso ao Viaduto Matheus Torloni.

Informações preliminares indicam que a agente de segurança foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), visto que sua arma não estava com ela.

Sara nasceu em dezembro de 1991 e atuava na Guarda Civil Metropolitana desde fevereiro de 2023. Ela integrava a Inspetoria Regional Jabaquara (IR-JA) como guarda de 3ª classe.

Na postagem, os colegas a descreveram como uma pessoa "querida" e de "bom coração", e lamentaram o fato de ela ser mãe de uma criança pequena.

Em nota, a GCM informou a morte de Sara "com profundo pesar". O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que a administração municipal terá "esforço e compromisso" para que o suspeito "que tirou a vida da nossa policial seja severamente punido".

A Polícia Militar foi acionada para atender o que seria, inicialmente, um acidente de trânsito envolvendo Sara, após uma suposta queda de motocicleta.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e nos ombros.

"Segundo apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi abordada por criminosos, que subtraíram sua arma de fogo", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP). Conforme a PM, o corpo foi localizado apenas com um coldre, sem o armamento.

Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas, porém apenas puderam constatar o óbito no local.

O caso foi apresentado no 26º DP (Sacomã) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis", acrescentou a SSP-SP.