Quem é o motorista que foi amarrado com explosivos falsos em caminhão que bloqueou Rodoanel?

O caminhão sequestrado e usado para bloquear um trecho do Rodoanel na manhã desta quarta-feira, 12, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, era conduzido pelo motorista Dener Laurito dos Santos, de 52 anos.

Natural de Ribeirão Pires e colaborador da transportadora Sitrex, Dener voltava do Acre e seguia para a matriz da transportadora, em São Bernardo do Campo, quando foi abordado por três criminosos por volta das 6h.

Na altura do quilômetro 45 do Rodoanel, os suspeitos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, bloqueando a via, conforme a vítima relatou à polícia.

Dener chegou a ter as mãos amarradas, mas depois de ficar sozinho conseguiu entrar em contato com o Centro de Controle Operacional da rodovia. Ele relatou que havia sido sequestrado e que os criminosos haviam deixado explosivos na carreta - posteriormente identificados como falsos.

Aos policiais, o motorista teria dito que o grupo pretendia usar o caminhão para transportar armas de fogo até o Rio de Janeiro. O veículo estava vazio e não há informações de que os supostos assaltantes tenham levado algum pertence da vítima no crime.

Ao Estadão, o comandante do Batalhão de Operações Especiais, Gustavo Packer Mercadante, afirmou que ainda não está claro como a abordagem foi feita, qual era o objetivo dos criminosos e o motivo de o veículo ter sido deixado atravessado na pista.

Dener foi resgatado e, após ser retirado do caminhão, chegou a desmaiar. Ele foi encaminhado ao hospital e a pista do Rodoanel foi liberada após cinco horas de paralisação.

Em nota, a transportadora Sitrex, responsável pelo veículo, informou que o caminhão estava vazio e que a carga havia sido entregue a um cliente. A empresa não quis fornecer mais detalhes, como o tipo de carga transportada ou a localização do cliente.

A Sitrex também não confirmou o ponto de partida da viagem, mas afirmou que Dener "cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais e de segurança", incluindo os períodos de descanso e o respeito aos limites de velocidade.

Segundo a transportadora, o motorista está em recuperação e seu estado de saúde é considerado bom. "A Sitrex está irrestritamente focada em prestar atendimento ao nosso colaborador", informou a empresa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou que o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra apura todas as circunstâncias do caso e que a Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e realiza outras diligências para identificar os envolvidos.