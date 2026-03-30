Quem é o líder do CV suspeito de encomendar sequestro de político na Bahia preso na Bolívia

Um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, em operação conjunta em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

- Com atuação no tráfico de drogas no bairro da Saramandaia, na capital baiana, João Vítor Santos Souza, vulgo "Nanã", foi encontrado com documentos falsos no país vizinho;

- Ele possui mandados de prisão por homicídio, sequestro e tráfico de drogas, segundo a polícia baiana. A defesa de João Vítor Santos Souza não foi localizada pela reportagem.

Investigações da polícia baiana apontam que Souza planejou e ordenou o sequestro do presidente do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, ocorrido em março do ano passado. Ele foi solto após passar mais de 30 horas sob domínio dos criminosos (mais abaixo).

Souza também é investigado por um roubo de US$ 60 mil - cerca de R$ 300 mil - em uma vinícola no país vizinho. "Por conta desse crime em território boliviano, o traficante baiano permanecerá custodiado na cidade de Santa Cruz de La Sierra", diz a polícia baiana.

A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia, da Polícia Civil do Estado e da Polícia Federal da Bolívia, que atuaram de forma integrada para localizar e prender o criminoso, conforme as autoridades baianas.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou em nota institucional que, em pouco mais de seis meses, este foi o terceiro líder de facção no Estado preso na Bolívia.

Santa Cruz de La Sierra vem sendo usada como uma espécie de esconderijo de criminosos brasileiros, como já mostrou o Estadão. Em maio do ano passado, ação conjunta entre a Polícia Federal e autoridades bolivianas resultou na prisão de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foragido desde 2020, ele foi preso após tentar renovar sua identidade boliviana com um documento falso do Brasil. Anos atrás, Tuta chegou a ser considerado o "número 1" do PCC nas ruas. Apesar de ter perdido esse status e até ser dado como morto, ainda manteve influência, segundo autoridades ouvidas na época pelo Estadão.

Homem é apontado como mandante de sequestro de político

Souza era o último alvo da Operação Elo Quebrado, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil da Bahia. A investigação apontou que ele planejou e foi o mandante do sequestro de Ivanilson Gomes, presidente do PV.

Como mostrou o Estadão na época, Gomes foi sequestrado no dia 14 de março do ano passado depois de uma invasão à sede do partido no bairro Rio Vermelho, na capital baiana. Os funcionários que estavam na hora do crime foram roubados.

Ao menos três bandidos participaram da ação, em crime investigado também como associação criminosa e extorsão mediante sequestro, uma vez que os bandidos solicitaram resgate para libertar a vítima.

Gomes foi libertado pelos sequestradores na noite do dia 15 de março do ano passado após quase 36 horas sob domínio de criminosos. O principal interesse seria financeiro, segundo as investigações.

De acordo com o delegado Thomas Galdino, diretor do Deic baiano, Souza é o último integrante da facção envolvido na extorsão contra o presidente do PV. "No total, sete traficantes participaram do crime", disse.