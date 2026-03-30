Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o líder do CV suspeito de encomendar sequestro de político na Bahia preso na Bolívia

Estadão Conteúdo

Um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, em operação conjunta em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

- Com atuação no tráfico de drogas no bairro da Saramandaia, na capital baiana, João Vítor Santos Souza, vulgo "Nanã", foi encontrado com documentos falsos no país vizinho;

- Ele possui mandados de prisão por homicídio, sequestro e tráfico de drogas, segundo a polícia baiana. A defesa de João Vítor Santos Souza não foi localizada pela reportagem.

Investigações da polícia baiana apontam que Souza planejou e ordenou o sequestro do presidente do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, ocorrido em março do ano passado. Ele foi solto após passar mais de 30 horas sob domínio dos criminosos (mais abaixo).

Souza também é investigado por um roubo de US$ 60 mil - cerca de R$ 300 mil - em uma vinícola no país vizinho. "Por conta desse crime em território boliviano, o traficante baiano permanecerá custodiado na cidade de Santa Cruz de La Sierra", diz a polícia baiana.

A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia, da Polícia Civil do Estado e da Polícia Federal da Bolívia, que atuaram de forma integrada para localizar e prender o criminoso, conforme as autoridades baianas.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou em nota institucional que, em pouco mais de seis meses, este foi o terceiro líder de facção no Estado preso na Bolívia.

Santa Cruz de La Sierra vem sendo usada como uma espécie de esconderijo de criminosos brasileiros, como já mostrou o Estadão. Em maio do ano passado, ação conjunta entre a Polícia Federal e autoridades bolivianas resultou na prisão de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foragido desde 2020, ele foi preso após tentar renovar sua identidade boliviana com um documento falso do Brasil. Anos atrás, Tuta chegou a ser considerado o "número 1" do PCC nas ruas. Apesar de ter perdido esse status e até ser dado como morto, ainda manteve influência, segundo autoridades ouvidas na época pelo Estadão.

Homem é apontado como mandante de sequestro de político

Souza era o último alvo da Operação Elo Quebrado, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil da Bahia. A investigação apontou que ele planejou e foi o mandante do sequestro de Ivanilson Gomes, presidente do PV.

Como mostrou o Estadão na época, Gomes foi sequestrado no dia 14 de março do ano passado depois de uma invasão à sede do partido no bairro Rio Vermelho, na capital baiana. Os funcionários que estavam na hora do crime foram roubados.

Ao menos três bandidos participaram da ação, em crime investigado também como associação criminosa e extorsão mediante sequestro, uma vez que os bandidos solicitaram resgate para libertar a vítima.

Gomes foi libertado pelos sequestradores na noite do dia 15 de março do ano passado após quase 36 horas sob domínio de criminosos. O principal interesse seria financeiro, segundo as investigações.

De acordo com o delegado Thomas Galdino, diretor do Deic baiano, Souza é o último integrante da facção envolvido na extorsão contra o presidente do PV. "No total, sete traficantes participaram do crime", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

líder

CV

prisão

político

sequestro

encomenda
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda