Quem é o influenciador João do Grau, investigado por promover rifas ilegais em SP

O influenciador digital João Victor de Souza Alves Pereira, de 22 anos, conhecido como João do Grau, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo há quatro anos por promover rifas ilegais na internet e pela suposta prática de lavagem de dinheiro. A investigação está em segredo de justiça.

Na terça-feira, 25, João do Grau foi preso em flagrante por porte ilegal de armas durante cumprimento de mandado de busca em sua residência, em Jacupiranga, no interior de São Paulo. A Justiça concedeu liberdade para o influenciador nesta quarta-feira, 26, mediante pagamento de fiança de R$ 30 mil.

Durante a ação na terça, os policiais apreenderam na casa dele uma pistola 9 mm com três carregadores e 55 munições, além de um revólver calibre .38 com numeração raspada, R$ 12.830 em espécie, dois relógios dourados, coldres, documentos financeiros e um simulacro de arma de fogo. A defesa dele não foi localizada.

O influenciador tem mais de 8,2 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos ostentando itens de luxo e dando "grau" em motocicletas, ou seja, empinando a moto sobre a roda traseira. O perfil, que está fora do ar nesta quarta-feira, também era utilizado para compartilhar publicações sobre prêmios e rifas.

No Youtube, João do Grau tem mais de 1 milhão de seguidores. O canal, que conta com diversos vídeos de manobras em carros e motos, foi atualizado pela última vez há sete meses.

Em uma entrevista à revista Istoé Gente, em fevereiro de 2023, o influenciador afirmou que começou a empinar motos aos 10 anos. Ele disse ter sido incentivado a gravar vídeos pelo pai, já na adolescência. João começou a ganhar fama na internet aos 15 anos.