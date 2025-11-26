Capa Jornal Amazônia
Quem é o influenciador João do Grau, investigado por promover rifas ilegais em SP

João do Grau foi preso em flagrante por porte ilegal de armas durante cumprimento de mandado de busca em sua residência, em Jacupiranga, no interior de São Paulo

Estadão Conteúdo
fonte

João do Grau (Instagram @joaodograu)

O influenciador digital João Victor de Souza Alves Pereira, de 22 anos, conhecido como João do Grau, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo há quatro anos por promover rifas ilegais na internet e pela suposta prática de lavagem de dinheiro. A investigação está em segredo de justiça.

Na terça-feira, 25, João do Grau foi preso em flagrante por porte ilegal de armas durante cumprimento de mandado de busca em sua residência, em Jacupiranga, no interior de São Paulo. A Justiça concedeu liberdade para o influenciador nesta quarta-feira, 26, mediante pagamento de fiança de R$ 30 mil.

Durante a ação na terça, os policiais apreenderam na casa dele uma pistola 9 mm com três carregadores e 55 munições, além de um revólver calibre .38 com numeração raspada, R$ 12.830 em espécie, dois relógios dourados, coldres, documentos financeiros e um simulacro de arma de fogo. A defesa dele não foi localizada.

O influenciador tem mais de 8,2 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos ostentando itens de luxo e dando "grau" em motocicletas, ou seja, empinando a moto sobre a roda traseira. O perfil, que está fora do ar nesta quarta-feira, também era utilizado para compartilhar publicações sobre prêmios e rifas.

No Youtube, João do Grau tem mais de 1 milhão de seguidores. O canal, que conta com diversos vídeos de manobras em carros e motos, foi atualizado pela última vez há sete meses.

Em uma entrevista à revista Istoé Gente, em fevereiro de 2023, o influenciador afirmou que começou a empinar motos aos 10 anos. Ele disse ter sido incentivado a gravar vídeos pelo pai, já na adolescência. João começou a ganhar fama na internet aos 15 anos.

