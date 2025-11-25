Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o homem apontado como lobista que foi morto a tiros dentro de carro

Luís Francisco Caselli figurava como acusado em ações por corrupção passiva, extorsão, organização criminosa, concussão e usurpação de função pública

Estadão Conteúdo
fonte

Luís Francisco Caselli (Reprodução / TV Globo)

O homem morto a tiros dentro de um carro na noite de segunda-feira, 24, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, foi identificado como Luís Francisco Caselli. Em investigações da polícia de São Paulo, ele era apontado como lobista que atuava na intermediação de interesses de empresas junto ao poder público, tinha antecedentes por estelionato e respondia a diferentes processos criminais na Justiça Federal. A Polícia Civil investiga o homicídio como crime doloso contra a vida.

Caselli figurava como acusado em ações por corrupção passiva, extorsão, organização criminosa, concussão e usurpação de função pública, parte delas relacionadas à chamada Operação Alcmeon, deflagrada para investigar um suposto esquema criminoso envolvendo empresários, policiais e servidores públicos na região de Campinas.

Em decisões de 2017 e 2018, às quais o Estadão teve acesso, o Ministério Público Federal descreveu Caselli como "verdadeiro estelionatário, com vasta ficha criminal, que teria diversos envolvimentos com policiais federais e civis ao longo da vida".

Para o MPF, ele integrava um grupo formado por Mário Menin Júnior, José Celso Silva e Silvio Mileo, que teria atuado para extorquir servidores da Prefeitura de Paulínia, incluindo o prefeito, e para obter vantagens ilícitas por meio da contratação de empresas ligadas aos investigados. O Estadão busca contato com as defesas dos citados.

Caselli chegou a ser preso preventivamente, após ordem expedida no âmbito da Operação Alcmeon. A defesa solicitou a revogação da prisão alegando que ele seria tecnicamente primário, que não haveria provas de que participava de organização criminosa e que faltaria materialidade ao crime de extorsão. O pedido, porém, foi rejeitado.

Em 2012, o nome de Caselli ficou em evidência quando ele acusou policiais civis de fazerem parte de uma quadrilha que fazia escolta de produtos contrabandeados e de exigirem dinheiro dele em troca de proteção. As denúncias vieram a público após o homem procurar a TV Bandeirantes e permitir que suas conversas com os policiais fossem gravadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM/MORTE/TATUAPÉ/SP/LOBISTA/INVESTIGAÇÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda