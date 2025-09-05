Capa Jornal Amazônia
Quem é o empresário que fez aniversário, comprou Porsche e morreu 2 horas depois em acidente

Estadão Conteúdo

Duas horas e meia após retirar da loja o Porsche que havia comprado, o empresário Jonas Stefanello, de 45 anos, perdeu o controle do veículo e morreu em um acidente na rodovia BR-386, entre os municípios de Carazinho e Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul, na tarde de quinta-feira, 4.

Stefanello morava em Ibirubá, onde era dono de quadras esportivas, e havia comprado o Porsche Cayman preto como presente de aniversário - completou 45 anos em 2 de setembro -, em Rondinha. O empresário pegou o veículo por volta do meio-dia e sofreu o acidente às 14h30.

A dinâmica do acidente não foi detalhada pela polícia, mas Stefanello perdeu o controle do carro perto de um pedágio desativado e capotou, sem atingir outros veículos. Ele morreu no local. A Polícia Civil investiga o que provocou o acidente, ocorrido em meio à chuva.

O empresário é filho do presidente da Coprel Cooperativa de Energia, Jânio Vital Stefanello. Ele deixou pai, mãe, dois irmãos e uma filha de nove anos.

"De sorriso fácil e um carisma ímpar, Jonas tinha grande facilidade em fazer amigos, e era conhecido por seu jeito descontraído e alegre. Sua energia contagiante marcava os lugares por onde passava", afirmou, em nota de pesar, a Coprel.

