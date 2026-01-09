Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o empresário morto após cair de moto aquática em Balneário Camboriú

Estadão Conteúdo

Dono de uma rede de restaurantes de comida japonesa, o empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado morto na quinta-feira, 8, próximo à orla da praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Pacheco praticava jiu-jitsu e corrida. Em outubro do ano passado completou a primeira maratona internacional, em Pomerode, no Vale do Itajaí.

Torcedor do Palmeiras, Pacheco era sócio da rede de culinária Ohana Sushi, que tem 11 unidades em Santa Catarina e Paraná, entre unidades próprias e franquias.

Pacheco estava desaparecido desde domingo, 4, após sofrer um acidente com uma moto aquática. A identidade dele foi confirmada mulher dele, Camila Rodrigues, nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina buscava o empresário desde domingo. Foram utilizadas câmeras térmicas, viaturas terrestres e apoio de moto aquáticas de civis voluntários durante as buscas.

Ele deixa a mulher e três filhos, um deles um bebê.

