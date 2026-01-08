Capa Jornal Amazônia
Quem é o Dj Maycon Douglas, brasileiro encontrado morto em Portugal

Morando em Portugal desde a infância, ele ganhou notoriedade no país ao participar do reality show Casa dos Segredos

Estadão Conteúdo
fonte

Maycon Douglas foi encontrado morto (Reprodução / TVI)

Jovem de 26 anos estava desaparecido há sete dias; corpo foi encontrado em Nazaré O DJ brasileiro Maycon Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto em Nazaré, cidade costeira de Portugal. O corpo foi localizado na quarta-feira, 7, na Praia do Sul após sete dias de buscas.

Morando em Portugal desde a infância, ele ganhou notoriedade no país ao participar do reality show Casa dos Segredos, embora não tenha vencido a competição.

Com a exposição no canal português TVI, o DJ acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava a rotina que incluía ensaios fotográficos e apresentações no circuito da música eletrônica em Portugal.

Ele havia assumido um relacionamento pouco antes do desaparecimento. Nas redes sociais Raquel Coelho lamentou a morte do namorado. "Dava tudo para te poder ter de volta, tudo. Que saudades que tenho desse teu sorriso. Não faz sentido sem ele", disse.

A morte do DJ foi confirmada por um amigo na última quarta-feira. "É com enorme tristeza que informamos o falecimento de Maycon Douglas. A família agradece as mensagens de carinho e solidariedade recebidas e pede respeito, compreensão e espaço neste momento", disse em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a imprensa local, o jovem estava desaparecido desde 31 de dezembro. A polícia já havia encontrado o carro do brasileiro submerso em uma praia da região.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o corpo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, onde a perícia vai determinar a causa da morte. Autoridades portuguesas investigam o caso.

