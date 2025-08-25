Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o canadense preso por suspeita de estupro em hotel em Moema, zona sul de São Paulo

Estadão Conteúdo

Um homem canadense de 66 anos, identificado como Jamil Areeki, foi preso em flagrante por suspeita de estuprar duas funcionárias de um hotel localizado em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo, na sexta-feira, 22. As mulheres têm 21 e 33 anos. A defesa dele não foi localizada.

Segundo policiais envolvidos no caso, Areeki nasceu no Iêmen e foi naturalizado canadense. É piloto aposentado desde 2024 de uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Qatar Airways. Ele atuou na companhia desde a sua fundação, há cerca de 30 anos, até a aposentadoria, em novembro passado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso ocorrido na Alameda dos Anapurus, onde o homem estava hospedado, foi registrado como estupro pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera).

"O Consulado canadense foi comunicado sobre os fatos. Demais detalhes serão preservados por se tratar de crime de natureza sexual", disse a SSP.

A reportagem foi até o hotel, mas um funcionário disse que a equipe recebeu a orientação de não comentar o caso. Procurados, o hotel e o Consulado do Canadá em São Paulo também não se manifestaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Paulo

Moema

piloto

esturpo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda