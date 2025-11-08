Quem é o bilionário australiano que anunciou investimento no fundo de florestas do Lula?

Fundador da mineradora Fortescue, o australiano Andrew Forrest anunciou na sexta-feira, 7, que investirá US$ 10 milhões, via sua fundação Minderoo, no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) - um mecanismo criado pelo governo Lula para gerar recursos para pagar quem protege as florestas essenciais para conter o aquecimento global.

Além de fundador, Forrest é presidente do conselho da empresa e um filantropo comprometido em "acabar com o uso do combustível fóssil, acelerar a transição para a energia verde e enfrentar desafios globais urgentes", de acordo com o site da empresa.

Criada em 2003, a Fortescue trabalha com minério de ferro, tem três unidades de mineração, opera 760 km de ferrovias e oito navios cargueiros. A companhia - que teve um lucro líquido após impostos de US$ 3,4 bilhões no ano financeiro de 2025 - tem projetos na África e na América Latina, além da Austrália.

Nos últimos anos, a Fortescue tem apostado em empreendimentos de descarbonização da economia, sobretudo em hidrogênio verde. Recentemente, porém, anunciou ter desistido de instalar usinas nos EUA e na Austrália.

A empresa tem um projeto para construir uma unidade de hidrogênio verde de R$ 25 bilhões no porto do Pecém, no Ceará. Ela já conseguiu a licença ambiental prévia para instalação da usina, mas a decisão final de investimento ainda não saiu.

Em nota enviada ao Estadão em agosto, a Fortescue afirmou que o Brasil continuava no seu "portfólio de desenvolvimento, com características estruturais competitivas"."Nosso compromisso com a descarbonização, com o hidrogênio verde e com a construção de uma cadeia de metais verdes sustentável segue sendo considerado um foco relevante para a empresa."

A fundação de Forrest que fez o investimento no TFFF é a maior instituição filantrópica da Austrália, sustentada por um patrimônio de US$ 9 bilhões, de acordo com o site da Fortescue. Ela atua em áreas como combate à poluição por plásticos, democratização e segurança da inteligência artificial, ajuda humanitária em zonas de conflito, incluindo Ucrânia e Oriente Médio, defesa dos direitos humanos e igualdade de gênero.

O empresário é doutor em ecologia marinha e também detém o Tattarang, maior grupo de investimento privado da Austrália, ainda de acordo com a página da mineradora na internet. "Dr. Forrest investe em setores críticos para a resiliência e prosperidade nacional, incluindo energia renovável, metais para baterias, construção naval de alto desempenho, marcas icônicas australianas, tecnologia médica, agroalimentar e imobiliário", diz o site. "O grupo é guiado pelo princípio de usar o capital apenas como uma força para o bem."