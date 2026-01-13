Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o Azul do PCC, suspeito de ser o mandante do assassinato de Ruy Ferraz

Estadão Conteúdo

Entre os detidos pela Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira, 13, como suspeitos de serem mandantes do assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, está Fernando Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Careca ou Azul, um dos líderes do PCC.

Teixeira, de 48 anos, é apontado, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, como um dos articuladores do mando da ação criminosa, com indícios de participação no planejamento, na coordenação logística e na execução indireta do delito.

Ele foi preso em Jundiaí e teve dois celulares apreendidos.

Além dele, foram presos Márcio Serapião de Oliveira, o Velhote, membro do PCC investigado por apoio estratégico e logístico, e Manoel Alberto Ribeiro Teixeira (Manezinho ou Manoelzinho), também membro da facção criminosa e investigado pelo apoio logístico e operacional.

A reportagem busca contato com a defesa dos três detidos. Assim que conseguir, esta reportagem será atualizada.

Ruy Ferraz foi morto em setembro, em Praia Grande, cidade no litoral paulista onde ele era secretário.

Segundo o Ministério Público de SP, Fontes foi assassinado a mando do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) como vingança. Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022.

Em 2006, foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola - e era conhecido por sua atuação contra a facção.

Em 2019, durante a gestão do então delegado geral, Azul foi um dos presos transferidos em 2019 da Penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, para presídios federais, a pedido do Ministério Público (MPSP). Ele cumpriu pena em Mossoró (RN) e deixou o presídio no mês passado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RUY FERRAZ FONTES

ASSASSINATO

SUSPEITO

AZUL DO PCC
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda