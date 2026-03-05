Capa Jornal Amazônia
Quem é João Eduardo da Silva, delegado de SP preso por esquema de lavagem e corrupção

Estadão Conteúdo

O delegado da Polícia Civil de São Paulo, João Eduardo da Silva, foi preso na manhã desta quinta-feira, 5, após receber propina para frear investigações e proteger uma rede criminosa que era alvo constante de apurações da corporação, segundo a Operação Baazar, deflagrada nesta quinta pela Polícia Federal, pelo Gaeco do Ministério Público e pela Corregedoria da Polícia Civil.

O Estadão pediu manifestação da Polícia Civil. A defesa de Silva não foi localizada, mas o espaço segue aberto para posicionamento.

À época dos fatos, entre 2022 e 2023, Silva estava lotado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino. Atualmente, ele trabalha no 35º DP, na Vila Guarani, zona sul da capital.

Conforme as investigações, o grupo criminoso era composto por doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de lavagem de capitais.

A organização atuava de forma coordenada para assegurar a continuidade das práticas criminosas e evitar a responsabilização de seus integrantes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

