Quem é Henrique Maderite, influenciador que morreu aos 50 anos?

Estadão Conteúdo

O influenciador mineiro Henrique Maderite morreu nesta sexta-feira, 6, aos 50 anos. Ele foi encontrado debilitado em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Técnicas de reanimação foram realizadas pelos policiais e o óbito foi constatado pelo Samu. As causas da morte são investigadas, mas a suspeita inicial é um enfarte.

Natural de Belo Horizonte, capital mineira, Maderite era conhecido por seus bordões "sextou, bebê" e "sexta-feira, mei dia. Quem fez, fez". Sempre com uma cerveja na mão, o influenciador postava seus famosos vídeos sempre às sextas, ao meio-dia.

A última publicação em seu perfil foi feita nesta sexta. No vídeo, Maderite disse seu bordão e fez críticas ao governo. Na quinta, 5, ele ainda chegou a publicar um story mostrando a chuva em seu haras.

Maderite começou a publicar os vídeos com o bordão por influência dos amigos. Ele acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3 milhões de curtidas no TikTok.

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, lamentou a morte. "Logo em uma sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. Quem fez, fez. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz", disse.

