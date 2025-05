Quem é Celsinho da Vila Vintém, apontado pela polícia como um dos principais traficantes do RJ

Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi preso na manhã desta quinta-feira, 8.

Fundador e líder da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), ele é considerado pela polícia do Rio de Janeiro uma das principais e mais antigas lideranças do crime organizado no Estado. Procurada, a defesa não foi localizada.

A prisão dele fez parte da operação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio.

As investigações revelaram que ele estava formando alianças com líderes de grupos rivais, incluindo o Comando Vermelho, com o objetivo de disputar territórios e retomar áreas de Santa Cruz, que estão sob controle da milícia.

Outras prisões

Celsinho da Vila Vintém foi preso pela primeira vez em 1990, condenado por tráfico de drogas e roubo. Saiu da prisão logo depois, mas foi preso de novo em 1996. Em 1998, conseguiu fugir após ser internado no Hospital Penitenciário Fábio Macedo Soares, de onde escapou pela porta da frente, vestido de policial militar.

O traficante foi capturado novamente em 2002, pela Polícia Civil, e encaminhado ao complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu. Na ocasião, seu rival Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, chefe do Comando Vermelho, estava no mesmo complexo penitenciário.

Depois, ele foi transferido para o presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, onde passou a maior parte dos últimos 20 anos.

Ele voltou ao Rio em 2017, permanecendo preso no Complexo Penitenciário de Gericinó. Foi solto em 2022.