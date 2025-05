Quem é a piloto de 23 anos responsável pelo pouso de emergência de Lívia Andrade

Uma comandante de voo, de apenas 23 anos, foi a responsável pelo pouso de emergência da aeronave que levava a apresentadora Lívia Andrade de Goiás para São Paulo na quinta-feira, 29. Nayane Porto, piloto de avião comercial, comentou sobre detalhes da operação em seu perfil no Instagram.

Ela revelou que na fase de aproximação no Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, houve uma falha "na indicação do abaixamento do trem de pouso".

Nayane relatou que ela e o colega de cabine Neto Lima tentaram repetir o procedimento normal por mais duas vezes e realizaram rasantes sobre a pista do Campo de Marte para que a torre pudesse verificar visualmente o sistema do trem de pouso.

"Uma vez constatado que não tínhamos indicação utilizando o sistema primário, decidimos efetuar procedimento secundário (manual) de abaixamento do trem de pouso, conforme previsto no manual check list da aeronave", escreveu a piloto na postagem.

A opção foi alterar o pouso para o aeroporto de Jundiaí (SP) "por possuir uma pista melhor e também menos fluxo de tráfego aéreo", contou Nayane.

"Ao realizarmos o procedimento secundário de abaixamento do trem de pouso, obtivemos a indicação de trem baixado e travado (luzes verdes de confirmação). Com isso, prosseguimos para um pouso normal seguro", acrescentou Nayane.

Formação em Goiás

Nayane Porto é Bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Ela tem formação como piloto comercial pelo Aeroclube de Goiás, de março de 2020 a outubro de 2022. Atualmente ela trabalha em uma empresa de táxi aéreo de Goiânia (GO).

Em seu perfil no LinkedIn, ela diz ter experiência em sete tipos de aeronave, com habilitação nas modalidades de Multimotor (MLTE), Piloto Comercial (PC) e Voo por Instrumentos (IFR). Em 27 de abril, Nayane postou no Instagram imagens de seu primeiro voo internacional, para Las Vegas, nos Estados Unidos.