Quem é a pastora que pediu denúncia de agressões e viralizou nas redes? Saiba mais

Um discurso realizado durante um dos principais congressos evangélicos do país ganhou ampla repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A fala abordou de forma direta e contundente temas como violência doméstica, abuso sexual e pedofilia dentro do ambiente religioso.

A manifestação foi feita pela pastora Helena Raquel e rapidamente se espalhou nas plataformas digitais, sobretudo pelo teor crítico ao que ela classificou como silêncio institucional e omissão diante de casos envolvendo líderes religiosos e membros de igrejas. “Pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor, ou é abusador”, afirmou.

Saiba mais sobre o discurso e sobre a pastora que o proferiu.

Qual foi o contexto da pregação?

A pregação foi realizada durante o 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú (SC). O evento é reconhecido como um dos maiores encontros missionários do meio evangélico no Brasil, reunindo milhares de participantes de forma presencial e alcançando milhões de pessoas por meio de transmissões online.

Durante a pregação, a pastora defendeu que não pode haver relativização de crimes cometidos nesse contexto e foi enfática ao separar a figura do líder religioso da do agressor.

Um dos trechos da pregação que mais circulou nas redes sociais já ultrapassa a marca de 11 milhões de visualizações no Instagram até a última terça-feira (5). No recorte viral, a pastora Helena Raquel direciona a mensagem especialmente a mulheres cristãs que enfrentam situações de violência em relacionamentos abusivos.

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Quem é a pastora que fez esse discurso?

Helena Raquel é uma das vozes femininas mais conhecidas do meio evangélico brasileiro. Com mais de três décadas de ministério, ela reúne atualmente 1,6 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 580 mil inscritos no YouTube. Ela é líder da Assembleia de Deus Vida na Palavra (ADPIV), no Rio de Janeiro, e é casada com o pastor Eleomar Dionel, com quem tem uma filha, Maria Clara.

Além da atuação pastoral, Helena também é idealizadora do projeto Pastoras do Brasil, iniciativa voltada ao fortalecimento e à formação de lideranças femininas dentro do meio religioso. Autora de 13 livros, ela atua ainda como professora e mentora de mulheres. Entre suas obras estão títulos como "Libertando a Alma", a coletânea "Crescendo com as Mulheres da Bíblia" e "Eleitas: a legitimidade e o valor do ministério feminino".

Nas redes sociais, o conteúdo do discurso ganhou grande repercussão e foi compartilhado por influenciadores e personalidades, que destacaram a relevância do debate sobre violência doméstica e a proteção de vítimas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)