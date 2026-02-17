Quem é a jovem pesquisadora que morreu atropelada no carnaval de Salvador

O corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos, foi sepultado nesta terça-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, de acordo com a imprensa local.

A jovem morreu na madrugada de segunda-feira, 16, após tentar subir em um caminhão de limpeza que realizava trabalhos no circuito Barra-Ondina após o encerramento dos desfiles de trios elétricos, segundo a prefeitura da capital baiana.

Em coletiva de imprensa sobre o carnaval, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) lamentou a morte da bióloga, que chamou de "fatalidade". Ele reforçou que ambulantes, guardas e outras testemunhas teriam apontado que a própria vítima teria subido no veículo. "Está todo mundo aqui abatido, sensibilizado", completou.

A jovem era mestranda no programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tinha uma trajetória acadêmica elogiada por colegas e professores.

"Sua partida ocorre em um momento que deveria ser de celebração e alegria. Que a memória de Alice permaneça marcada por seu sorriso, sua dedicação e pela escolha apaixonada de fazer da vida e da ciência o seu caminho profissional", diz nota de pesar da UFBA.

O Laboratório de BioEvolutiva do Desenvolvimento da UFBA também se manifestou em redes sociais. "Acordamos com a notícia mais triste que poderíamos receber. A partida de Alice, dentro da festa que ela mais amava, que ela mais curtia, traz um vazio enorme", lamentou.

"Perdemos uma companheira que sentava no computador ao lado, trazia dúvidas, mas também tirava dúvidas dos colegas. Perdemos um coração enorme, muito maior do que ela própria. Aquela que organizava festinhas de aniversário, decoração de portas, confraternização de fim de ano. Perdemos um pouco nossa intensidade", completou.

Em janeiro, Alice havia lecionado o curso de verão "Descobrindo os genes através da bioinformática". As aulas foram realizadas na própria UFBA.

Prefeito de Camaçari, cidade natal da jovem, Luiz Caetano (PT) também lamentou. "Que Deus conforte todos os corações", publicou em uma rede social.