Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é a jovem pesquisadora que morreu atropelada no carnaval de Salvador

Estadão Conteúdo

O corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos, foi sepultado nesta terça-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, de acordo com a imprensa local.

A jovem morreu na madrugada de segunda-feira, 16, após tentar subir em um caminhão de limpeza que realizava trabalhos no circuito Barra-Ondina após o encerramento dos desfiles de trios elétricos, segundo a prefeitura da capital baiana.

Em coletiva de imprensa sobre o carnaval, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) lamentou a morte da bióloga, que chamou de "fatalidade". Ele reforçou que ambulantes, guardas e outras testemunhas teriam apontado que a própria vítima teria subido no veículo. "Está todo mundo aqui abatido, sensibilizado", completou.

A jovem era mestranda no programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tinha uma trajetória acadêmica elogiada por colegas e professores.

"Sua partida ocorre em um momento que deveria ser de celebração e alegria. Que a memória de Alice permaneça marcada por seu sorriso, sua dedicação e pela escolha apaixonada de fazer da vida e da ciência o seu caminho profissional", diz nota de pesar da UFBA.

O Laboratório de BioEvolutiva do Desenvolvimento da UFBA também se manifestou em redes sociais. "Acordamos com a notícia mais triste que poderíamos receber. A partida de Alice, dentro da festa que ela mais amava, que ela mais curtia, traz um vazio enorme", lamentou.

"Perdemos uma companheira que sentava no computador ao lado, trazia dúvidas, mas também tirava dúvidas dos colegas. Perdemos um coração enorme, muito maior do que ela própria. Aquela que organizava festinhas de aniversário, decoração de portas, confraternização de fim de ano. Perdemos um pouco nossa intensidade", completou.

Em janeiro, Alice havia lecionado o curso de verão "Descobrindo os genes através da bioinformática". As aulas foram realizadas na própria UFBA.

Prefeito de Camaçari, cidade natal da jovem, Luiz Caetano (PT) também lamentou. "Que Deus conforte todos os corações", publicou em uma rede social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARNAVAL 2026/BA/SALVADOR/ATROPELAMENTO/BIÓLOGA/MORTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda