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Quem é a coronel Glauce, primeira mulher a chefiar a PM de SP em 200 anos

Mestre e doutora em Ciências Policiais, a oficial assume a liderança da Polícia Militar de São Paulo em um marco histórico

Estadão Conteúdo

A coronel Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para assumir o comando-geral da Polícia Militar de São Paulo. Pela primeira vez em quase dois séculos de existência, a corporação será chefiada por uma mulher, conforme publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, 16.

A oficial possui formação de destaque, sendo mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Glauce Cavalli é graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da PM.

Antes de sua nomeação, a coronel Glauce ocupava a Diretoria de Logística da PM. Em sua trajetória, comandou o CPA/M-2, responsável por uma das regiões mais populosas da capital paulista, além de chefiar a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos do Comando-Geral e o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar.

Reconhecimento do Governador Tarcísio

Em nota oficial, o governador Tarcísio de Freitas destacou a sólida trajetória da coronel Glauce. Ele ressaltou sua formação de excelência, liderança reconhecida e ampla experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão na corporação.

O governador afirmou que a oficial se destacou desde a formação e acumulou responsabilidades com alto nível técnico. Tarcísio de Freitas a descreveu como extremamente preparada para comandar a maior tropa policial do País.

Marco Histórico e Avanço Feminino

A nomeação da coronel Glauce Anselmo Cavalli é apresentada como um marco histórico para a Polícia Militar de São Paulo. O fato é visto também como um avanço significativo na ampliação da presença feminina em cargos de liderança no estado.

A coronel Glauce sucederá o coronel José Augusto Coutinho, que estava no comando da instituição desde maio de 2025.

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Palavras-chave

PM/SP/COMANDO/GLAUCE CAVALLI
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