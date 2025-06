Quem é a britânica que estava desaparecida e foi encontrada em SP

A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, que estava desaparecida desde fevereiro no Brasil, foi encontrada em um hostel no bairro dos Jardins, na capital paulista.

O paradeiro de Charllotte se tornou um mistério em 8 de fevereiro, quando a britânica avisou a uma amiga que estava na capital paulista e que tinha planos para ir ao Rio. De acordo com as investigações, ela retornou a São Paulo em 28 de fevereiro e, cerca de um mês depois, foi localizada.

"Ela, que havia retornado a São Paulo desde 28 de fevereiro, manifestou desejo de não manter contato com familiares. Diante disso, a investigação do desaparecimento foi concluída", informou a Polícia Civil do Rio, em nota.

Conforme a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira (Acie), a jornalista esteve há mais de dois anos no Rio de Janeiro, quando trabalhou como correspondente freelancer para veículos de imprensa internacionais, como Al Jazeera, Times e The Telegraph. Ela voltou para Londres, mas retornou ao Brasil em novembro de 2024.

Em um pequeno perfil no site da Al Jazeera, Charlotte Peet se apresenta como jornalista freelancer. "Cobre direitos humanos e questões sociais, música, cultura e viagens no Brasil e na América Latina", informa na página.

Na sua página no Linkedin, a jornalista diz que se formou em Filosofia na Universidade de Bristol e que fez mestrado em Jornalismo Internacional na Universidade de Londres. Informa ainda saber quatro idiomas: inglês e português, com fluência; além de espanhol, em nível intermediário; e francês, em nível básico a intermediário.

Desaparecimento

No dia 8 de fevereiro deste ano, ela entrou em contato com uma amiga do Rio, via WhatsApp, dizendo que tinha planos de visitar a capital fluminense, e que precisava de um lugar para ficar. A amiga, no entanto, respondeu que não poderia hospedá-la - esta teria sido a última manifestação da jornalista.

Alguns dias depois, sem conseguir contato com Charlotte, a família da britânica, que vive no Reino Unido, procurou a amiga do Rio para informar que não conseguia conversar com a jornalista.

"Para auxiliar nas buscas, os parentes forneceram informações sobre o voo dela para o Brasil, além de uma foto do passaporte", informou a Acie

Dias depois, a Polícia do Rio de Janeiro teve informações de que ela tinha se hospedado em dois hostels da zona sul do Rio, ainda em fevereiro. E, conforme as investigações, ela teria saído do segundo estabelecimento sozinha e saudável.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro já apontava que a jornalista tinha sumido de forma voluntária.