Queda no desmatamento da Amazônia foi de 50% em relação a 2022, diz Marina Silva

Quando analisado o País como um todo, o desmatamento caiu 32% nesse período

Estadão Conteúdo
fonte

Ministra Marina Silva diz que o novo licenciamento ambiental é "extremamente duvidoso" (Valter Campanato)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou nesta quinta-feira (12) que o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 50% em 2025, comparado a 2022. No cenário nacional, a queda total foi de 32% no mesmo período, conforme dados apresentados pela ministra.

A declaração ocorreu durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde Marina Silva esteve ao lado da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, para detalhar os índices de desmatamento referentes a 2025.

Marina Silva ressaltou que o "Brasil é um país pioneiro no enfrentamento ao desmatamento". Ela reiterou o compromisso do governo em perseguir o objetivo de redução, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Projeção de taxa histórica na Amazônia

Com base nos dados dos últimos seis meses, a ministra expressou otimismo, afirmando que há uma expectativa de que o país atinja a menor taxa de desmatamento na Amazônia registrada na história.

A ministra conectou a queda do desmatamento ao crescimento econômico, destacando que "o desmatamento caiu e o agronegócio continua crescendo em uma média de 17%". Ela mencionou a abertura de cerca de 500 novos mercados para a agricultura e a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia.

Para Marina Silva, esses resultados demonstram que "políticas públicas bem desenhadas dão bons resultados", evidenciando a eficácia das ações governamentais.

