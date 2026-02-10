Queda de árvore destrói calçada e interdita rua em Higienópolis

Uma árvore de grande porte caiu nesta terça-feira, 10, na altura do número 900 da Rua Marquês de Itu, em Higienópolis, na região central de São Paulo. A árvore destruiu o piso da calçada, cruzou a rua inteira e ficou escorada em um prédio do outro lado da via.

O trânsito precisou ser interrompido. Funcionários da Prefeitura cortaram os galhos em vários pedaços para liberar o acesso ao prédio e desobstruir a via.

De forma geral, bairros do centro expandido da capital são mais arborizados e têm árvores mais velhas, o que aumenta o risco de queda.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, mostram que fevereiro acumulou até as 7h desta terça-feira cerca de 106,9mm de chuva, o que corresponde a 49,2% dos 217,2mm esperados para o mês. O dia foi marcado por pontos isolados de chuva moderada e curta duração em várias regiões da capital.

A quarta-feira, 11, deve começar com temperatura média em torno dos 19°C. Ao longo do dia, a máxima chega a 26°C. As pancadas de chuva ocorrem entre o meio da tarde e o início da noite, de forma intermitente e com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

Na quinta-feira, 12, o sol aparece desde o início da manhã e permite que a temperatura se eleve um pouco mais em relação aos dias anteriores. A máxima deve chegar aos 28°C. As pancadas de chuva retornam entre o meio e o fim da tarde, em função do calor e da chegada da brisa marítima.