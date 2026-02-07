Capa Jornal Amazônia
Queda de andaime mata mulher em Copacabana

Estadão Conteúdo

Uma mulher, de cerca de 50 anos, morreu após a queda de um andaime na manhã deste sábado, 7, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A queda da estrutura também deixou um homem ferido.

A ocorrência foi atendida por volta das 10h40 na esquina da Rua Constante Ramos com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. As circunstâncias da queda ainda serão apuradas pelas autoridades.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram socorridas no local e encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto.

A mulher deu entrada na unidade já sem vida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O homem apresentava ferimentos moderados e continua internado.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se pronunciou sobre o caso no início da tarde.

"Nós já estamos levantando todas as licenças dessa obra, olhando tudo em detalhes para passar isso para a polícia. O responsável por essa obra tem que responder por esse crime, por esse absurdo. A Prefeitura tem sempre o papel de fiscalizar", declarou Paes.

Após o acidente, a Rua Constante Ramos foi fechada, o que ocasionou lentidão no trânsito. Como alternativa, o Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR) indicou a Avenida Atlântica.

