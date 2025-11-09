Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Jornal O Liberal
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Que horas começa o Enem? Veja o que pode e o que não levar para a prova deste domingo

Enem 2025 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Exame Nacional do Ensino Médio 2025 começa neste domingo, 9, com mais de 4,8 milhões de inscritos para fazer a prova em todo o País - com exceção de algumas cidades, como Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, e de Rio Bonito do Iguaçu, que teve a prova suspensa em razão do tornado que atingiu a região e ainda não tem nova data confirmada.

O Enem é porta de acesso da universidade para jovens do País inteiro. Neste domingo, estudantes responderão 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever uma redação. No próximo domingo, 16, responderão outras 90 questões, desta vez de Matemática e Ciências da Natureza.

A seguir, confira os horários de abertura e fechamento dos portões e as regras que você deve saber antes de fazer a prova.

Horários

Nos dois dias de prova, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília - após esse período, nenhuma entrada será permitida. A prova começa às 13h30.

Neste domingo, 9, os estudantes terão até às 19h para concluir a prova objetiva e a redação; no próximo domingo, 16, até às 18h30 para as questões do dia.

Candidatos poderão deixar as salas de prova a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões; é permitido sair com o caderno apenas faltando 30 minutos para o final da prova - ou seja, a partir das 18h30 no primeiro domingo e das 18h no segundo.

Documentos necessários

Para fazer a prova, é obrigatório apresentar um documento original com foto - como RG, CIN ou CNH - que pode ser físico ou digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais.

Recomenda-se levar o cartão de confirmação de inscrição impresso, porque o documento contém informações importantes, como local, sala de prova e número de inscrição, mas sua apresentação não é obrigatória.

O que é permitido

Só serão permitidas caneta esferográficas pretas, com corpo transparente.

Lanches e água também podem ser levados, mas serão vistoriados pelo responsável pela sala de prova.

O que é proibido

Entre os itens proibidos durante a aplicação do Enem estão celulares, calculadoras, tablets, relógios inteligentes, fones de ouvido e quaisquer outros equipamentos eletrônicos.

Materiais escolares que não sejam caneta esferográfica preta em material transparente são proibidos - ou seja, não é permitido usar lápis, lapiseira, borracha, entre outros itens semelhantes.

Também é proibido usar óculos escuros, relógios (ainda que analógicos) e qualquer tipo de chapéu ou gorro durante a prova. Nenhum tipo de material de consulta é permitido.

educação

enem

provas

horários
Variedades
