Quatro suspeitos morrem e três são presos em ação da Rota em SP

Estadão Conteúdo

Uma ação policial realizada nesta terça-feira, 14, pelas Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, terminou com a morte de quatro suspeitos em uma comunidade do bairro Novo Mundo, na zona norte da capital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), os agentes foram deslocados para atender a uma ocorrência de sequestro, quando foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Os policiais, segundo a pasta, reagiram e atiraram de volta, matando quatro pessoas.

Em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o comandante da Rota, coronel Vergílio Corrêa, deu mais detalhes sobre a ação e indicou que a ocorrência se tratava de um "tribunal do crime" - procedimento utilizado pelo crime organizado para julgar e, possivelmente, executar quem infringiu as regras do grupo.

Na versão de Corrêa, os policiais faziam uma patrulha de rotina na região quando avistaram uma atitude suspeita do grupo. "Quando visualizaram as viaturas da Rota, correram. Um deles, com um evidente sinal de estar armado", disse.

Os policiais adentraram a comunidade. Os suspeitos, que chegaram a tentar invadir apartamentos de moradores, começaram a abandonar objetos pessoais, como celulares. De acordo com Vergílio Corrêa, o confronto entre os suspeitos e os agentes aconteceu em três pontos da comunidade.

"Até então, não tínhamos a exata precisão do que se tratava. Provavelmente, acreditávamos se tratar de algo ligado ao tráfico, comum na região", disse o comandante da Rota.

"Quando (os policiais) deram sequência à averiguação do local, ficamos realmente sabendo do que se tratava a ocorrência. E a ocorrência, na verdade, era um ponto conhecido como tribunal do crime", acrescentou.

As vítimas que estavam na posição de serem julgadas pelo crime organizado foram resgatadas. De acordo com a Polícia Militar, outros três suspeitos que também participavam do tribunal do crime se renderam e foram presos pela Rota. Cinco armas foram apreendidas no local.

A SSP-SP informou que a ocorrência ainda está em andamento e que mais informações serão divulgadas após o registro do caso na delegacia.

