Quatro pessoas seguem na UTI após tornado no Paraná, mas não há casos graves, diz secretaria

Estadão Conteúdo

Quatro pessoas continuam internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na última sexta-feira, 7. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), nenhum dos pacientes está em estado grave.

Ao todo, 32 vítimas permanecem hospitalizadas e 835 atendimentos aconteceram desde o início das ocorrências. A maioria dos casos está concentrada em Laranjeiras do Sul, cidade que conta com a melhor estrutura de saúde da região.

Segundo a Sesa, a Unidade Básica de Saúde Dr. Felipe de Sio recebeu 143 pacientes, o Hospital São Lucas, 138, o Instituto São José, 455, a Faculdade Campo Real cuidou de 18 pessoas e o Samu teve 81 registros.

Socorro às vítimas do tornado no Paraná

Porta-voz do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a capitã Luisiana Guimarães Cavalca afirmou ao Estadão neste domingo, 8, que pelo menos nove pessoas precisaram passar por cirurgias em decorrência dos ferimentos causados durante a passagem do tornado.

"As estruturas das casas foram totalmente destruídas e houve desmoronamento total. Tivemos vítimas embaixo dos escombros, mas foi possível retirá-las facilmente. As pessoas foram jogadas para cima e arremessadas para longe. Nove precisaram de cirurgia devido à gravidade das lesões", contou.

O Estadão apurou que os pacientes internados em leitos de UTI estão todos no Instituto São José, a cerca de 16 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu. Duas crianças e sete gestantes chegaram a ser atendidas no Hospital São Lucas, conforme o último balanço obtido pela reportagem. O tornado, que gerou ventos de mais de 250 km/h, matou ao menos seis pessoas.

Os corpos das seis vítimas fatais do tornado já foram liberados, sendo quatro pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco e dois pelo IML de Guarapuava.

Para reforçar a rede de atendimento, o governo estadual enviou 14 mil itens hospitalares e mais de 2 mil frascos de soro e soluções intravenosas. A operação foi realizada neste sábado, 8, com apoio aéreo da Casa Militar, que mobilizou seis aeronaves para levar os insumos de Curitiba até Laranjeiras do Sul.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, acompanhou o recebimento do material e destacou a rapidez na resposta. "O Paraná se mobilizou rapidamente para garantir que nenhuma unidade ficasse sem condições de atender. É um esforço conjunto que envolve logística, solidariedade e o compromisso de toda a rede de saúde com as famílias atingidas", afirmou.

Com o encerramento das buscas por desaparecidos, as equipes agora concentram o trabalho na reorganização dos serviços essenciais, como o restabelecimento da água, energia elétrica e a distribuição de alimentos e água potável.

