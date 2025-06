Qual a importância de São João para o cristianismo?

Não há nenhum registro de milagres praticados por São João, celebrado neste 24 de junho. A importância desse primo de Jesus Cristo para o cristianismo se deve a dois aspectos. Ele foi a primeira pessoa a anunciar ao povo judeu a chegada de Cristo e, por isso, ficou conhecido como predecessor do Messias. A segunda razão que tornou João Batista famoso foi a disseminação do batismo, realizado por ele com a imersão no rio Jordão.

João Batista era primo de Jesus Cristo e nasceu seis meses antes dele, segundo a Bíblia. Seu pai era Zacarias, um sacerdote casado com Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. O casal queria ter filhos, mas Isabel já não era jovem e não conseguia engravidar.

Certo dia, segundo a Bíblia, Zacarias estava no templo quando o arcanjo Gabriel surgiu e lhe contou que sua mulher iria engravidar. Disse também que a criança se chamaria João e seria um profeta que prepararia o caminho para Cristo.

Zacarias duvidou do anjo e ficou mudo, sendo avisado por Gabriel que só recuperaria a fala após o nascimento e a circuncisão do filho. Pois Isabel engravidou mesmo, e a forma de avisar a prima Maria se tornaria uma tradição das festas juninas, séculos depois: acendendo uma fogueira.

Quando o bebê nasceu, em 24 de junho (seis meses antes de seu primo Jesus Cristo, nascido em 25 de dezembro), a família cogitou chamá-lo de Zacarias, como o pai, mas este escreveu - ele ainda estava mudo - que o menino se chamaria João. Isso aconteceu no oitavo dia de vida do bebê, quando ele foi circuncisado. A partir desse momento Zacarias voltou a falar.

João se tornou pregador e ficou famoso por adotar o batismo como representação do arrependimento pelos pecados daqueles que, a partir desse ato, se comprometiam a mudar de conduta, passando a seguir os preceitos religiosos. Ele batizava as pessoas no rio Jordão, e Cristo foi até lá pedir para ser batizado. João se surpreendeu e relutou em atender o pedido, mas acabou aceitando.

No momento do batismo, segundo a Bíblia, o céu se abriu, o Espírito Santo surgiu em forma de pomba e uma voz surgiu do céu a dizer "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". É um dos raros momentos dos evangelhos em que é citada a presença simultânea do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

No ano 26 d.C., o tetrarca (um dos quatro reis do império, então dividido em quatro partes) do Império Romano Herodes Antifas mandou prender João Batista. Em suas pregações, que atraíam muitos fiéis, João criticava o tetrarca porque ele tinha um romance com Herodias, mulher de seu irmão, o que era proibido pelas leis judaicas.

Para calar João Batista, o tetrarca mandou prendê-lo. Tempos depois, durante a comemoração de um aniversário de Herodes, Salomé, filha de Herodias, dançou para o rei, que prometeu atender qualquer pedido dela. Influenciada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Embora surpreso com o pedido, Herodes cumpriu a promessa e mandou decapitar João Batista.

Segundo relatos de historiadores, após mandar matar o primo de Cristo, Herodes Antifas foi punido com a derrota de seu exército para os guerreiros do reino nabateu.