Quais séries foram renovadas e canceladas em 2025? Confira a lista completa da TV e dos streamings

Pensando em começar uma série, mas não sabe se ela foi renovada, cancelada ou finalizada? Esse é um problema que muita gente acaba passando com a variedade de produções disponíveis nas plataformas de streaming e na TV. Algumas vezes, não dá nem tempo de se despedir daquela série que foi cancelada. Essa é uma dinâmica que faz parte do universo do entretenimento.

Os catálogos das grandes plataformas como Netflix, Max, Prime Video, Globoplay e Applet TV+ são atulizados constantemente. Por conta disso, há sempre novas séries sendo disponibilizadas, enquanto outras saem do ar, seja por conta da história que chegou ao fim ou porque ela não está fazendo o sucesso esperado.

Os motivos para elas serem cortadas são vários, mas os principais envolvem audiência e custo de produção. Há casos, também, que algum ator ou produtor acaba se envolvendo num escândalo, então a série é cancelada. É o caso de "Sandman", que é baseada nas histórias em quadrinhos de Neil Gaiman.

Quais séries foram renovadas e canceladas em 2025?

Netflix

Renovada

Avatar: O Último Mestre do Ar: 2ª e 3ª temporadas (Netflix) – Renovadas

Alice in Borderland: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

All Of Us Are Dead: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Bem-Vindos à Vizinhança: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Beauty in Black: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Berlin: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Black Doves: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Black Mirror: 7ª temporada (Netflix) – Renovada

Bridgerton: 4ª temporada (Netflix) – Renovada

Castlevania: Noturno: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Casamento à Indiana: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

The Circle: 7ª temporada (Netflix) – Renovada

Com Amor Meghan: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Com Carinho, Kitty: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Diplomata: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Emily in Paris: 5ª temporada (Netflix) – Renovada

Ginny & Georgia: 3ª e 4ª temporadas (Netflix) – Renovada

Heartstopper: 4ª temporada/filme (Netflix) – Renovada

I Think You Should Leave With Tim Robinson: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Ilha da Sedução : 8ª temporada (Netflix) – Renovada

The Lincoln Lawyer: 4ª temporada (Netflix) – Renovada

Love, Death & Robots: 4ª temporada (Netflix) – Renovada

Love is Blind: 8ª temporada (Netflix) – Renovada

Amor no Espectro: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Magnatas do Crime: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

A Man on the Inside: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Monster: 2ª e 3ª temporadas (Netflix) – Renovada

Minha Vida com os Walter: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Minha Vida Nada Ortodoxa: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Mistérios Não Resolvidos: 5ª temporada (Netflix) – Renovada

O Agente Noturno: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

O Problema dos 3 Corpos: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

One Piece: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Outlast: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

O Ultimato: Ou Casa ou Vaza: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Physical: 100: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Queer Eye: 9ª temporada (Netflix) – Renovada

Rhythm + Flow: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Running Point: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Selling Sunset: 9ª temporada (Netflix) – Renovada

Selling The OC: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Tires: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Brincando com Fogo: 6ª temporada (Netflix) – Renovada

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

The Vince Staples Show: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

Virgin River: 7ª temporada (Netflix) – Renovada

Wandinha: 2ª temporada (Netflix) – Renovada

The Witcher: 3ª temporada (Netflix) – Renovada

Cancelada

Big Mouth: 8ª temporada (Netflix) – Cancelada (oitava e última temporada confirmada)

Kaos: 1ª temporada (Netflix) – Cancelada

Outer Banks: 5ª temporada (Netflix) – Cancelada

O Recruta: 2ª temporada (Netflix) – Cancelada

Sandman: 2ª temporada (Netflix) – Cancelada (última temporada)

Finalizada

Cobra Kai: 6ª temporada (Netflix) – Finalizada (sexta e última temporada confirmada)

Você: 5ª temporada (Netflix) – Finalizada (última temporada)

HBO / Max

Renovada

30 Moedas: 2ª temporada (HBO) – Renovada

Onda de 100 Pés: 3ª temporada (HBO) – Renovada

A Idade Dourada: 3ª temporada (HBO) – Renovada

Euphoria: 3ª temporada (HBO) – Renovada

Industry: 4ª temporada (HBO) – Renovada

The Last of Us: 3ª temporada (HBO) – Renovada

O Ensaio: 2ª temporada (HBO) – Renovada

The Righteous Gemstones: 4ª temporada (HBO) – Renovada

True Detective: 5ª temporada (HBO) – Renovada

The White Lotus: 4ª temporada (HBO) – Renovada

We’re Here: 4ª temporada (HBO) – Renovada

And Just Like That…: 3ª temporada (Max) – Renovada

Bookie: 2ª temporada (Max) – Renovada

Comando das Criaturas: 2ª temporada (Max) – Renovada

Duna: Profecia: 2ª temporada (Max) – Renovada

Hacks: 4ª temporada (Max) – Renovada

Harley Quinn: 5ª temporada (Max) – Renovada

Hazbin Hotel: 3ª e 4ª temporadas (Max) – Renovada

On the Roam: 2ª temporada (Max) – Renovada

Pacificador: 2ª temporada (Max) – Renovada

The Pitt: 2ª temporada (Max) – Renovada

Wahl Street: 2ª temporada (Max) – Renovada

Cancelada

A Casa do Dragão: 4ª temporada (HBO) – Cancelada (última temporada)

A Vida Sexual das Universitárias: 3ª temporada (Max) – Cancelada

My Brilliant Friend: 4ª temporada (HBO) – Cancelada (última temporada)

Julia: 2ª temporada (Max) – Cancelada (última temporada)

Nossa Bandeira é a Morte: 2ª temporada (Max) – Cancelada (última temporada)

Prime Video

Renovada

A Lista Terminal: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

A Hora do Demônio: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

A Casa de Davi: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

A Roda do Tempo: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

Citadel: 4ª temporada (Prime Video) – Renovada

Detetive Alex Cross: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

Fallout: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

Festa da Salsicha: Comilândia: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

Invencível: 4ª temporada (Prime Video) – Renovada

James May: Nosso Homem no Japão …: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

The Legend of Vox Machina: 4ª temporada (Prime Video) – Renovada

Leverage: Redemption: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

Making the Cut: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

Mr. & Mrs. Smith: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

The Outlaws: 3ª temporada (Prime Video) – Renovada

Reacher: 4ª temporada (Prime Video) – Renovada

The Rig: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

O Segundo Melhor Hospital da Galáxia: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

Secret Level: 2ª temporada (Prime Video) – Renovada

Cancelada

The Boys: 5ª temporada (Prime Video) – Cancelada (quinta e última temporada confirmada)

Harlem: 3ª temporada (Prime Video) – Cancelada (última temporada)

Minha Lady Jane: 1ª temporada (Prime Video) – Cancelada

Outer Range: 2ª temporada (Prime Video) – Cancelada (última temporada)

Segundas Intenções: 1ª temporada (Prime Video) – Cancelada

Upload: 4ª temporada (Prime Video) – Cancelada (última temporada)

Disney+

Renovada

Doctor Who: 15ª temporada (Disney+) – Renovada

Genius: 4ª temporada (Disney+) – Renovada

Goosebumps: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

I Am Groot: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

Launchpad: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

Limitless with Chris Hemsworth: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

Mandalorian: 3ª temporada (Disney+) – Renovada

Os Feiticeiros Além de Waverly Place: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

Percy Jackson: 3ª temporada (Disney+) – Renovada

Rivais: 2ª temporada (Disney+ / Hulu) – Renovada

What If…?: 3ª temporada (Disney+) – Renovada

X-Men ’97: 2ª temporada (Disney+) – Renovada

Finalizada

Andor: 2ª temporada (Disney+) – Finalizada (segunda e última temporada confirmada)

Applet TV+

Renovada

Acima de Qualquer Suspeita: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Acapulco: 4ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Bad Monkey: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Mal de Família: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Os Bucaneiros: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

For All Mankind: 5ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Fundação: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Falando a Real: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Histórico Criminal: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Hijack: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Home: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Invasion: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Loot: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Matéria Escura: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Make or Break: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Monarch: Legacy of Monsters: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

The Morning Show: 4ª e 5ª temporadas (Apple TV+) – Renovada

O Viajante Relutante, com Eugene Levy: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Pachinko: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Palm Royale: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Platonico: 2ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Ruptura: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Slow Horses: 6ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Ted Lasso: 4ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Tehran: 3ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Trying: 4ª temporada (Apple TV+) – Renovada

Cancelada

Mythic Quest: 4ª temporada (Apple TV+) – Cancelada

Silo: 4ª temporada (Apple TV+) – Cancelada (última temporada)

Showtime / Paramount+

Renovada

A Agência: 2ª temporada (Showtime/Paramount+) – Renovada

Acusado: 2ª temporada (Fox-Paramount+) – Renovada

Colin From Accounts: 2ª temporada (Paramount+) – Renovada

Criminal Minds: Evolution: 3ª temporada (Paramount+) – Renovada

Dexter: Pecado Original: 2ª temporada (Paramount+) – Renovada

Landman: 2ª temporada (Paramount+) – Renovada

Mayor of Kingstown: 4ª temporada (Paramount+) – Renovada

RuPaul’s Drag Race All Stars: 10ª temporada (Paramount+) – Renovada

School Spirits: 3ª temporada (Paramount+) – Renovada

The 1% Club: 2ª temporada (Showtime/Paramount+) – Renovada

1923: 2ª temporada (Paramount+) – Renovada (segunda e última temporada confirmada)

Cancelada

Frasier: 2ª temporada (Paramount+) – Cancelada

Halo: 2ª temporada (Paramount+) – Cancelada

TLC

Renovada

Os Pequenos Johnstons: 15ª temporada (TLC) – Renovada

Amor no Caribe - Rumo aos 90 Dias: 4ª temporada (TLC) – Renovada

The CW

Renovada

61st Street: 2ª temporada (The CW) – Renovada

All American: 7ª temporada (The CW) – Renovada

Everyone Else Burns: 2ª temporada (The CW) – Renovada

Cancelada

Walker: 4ª temporada (The CW) – Cancelada

ABC

Renovada

9-1-1: 8ª temporada (ABC) – Renovada

Abbott Elementary: 5ª temporada (ABC) – Renovada

Grey’s Anatomy: 22ª temporada (ABC) – Renovada

Not Dead Yet: 2ª temporada (ABC) – Renovada

The Rookie: 8ª temporada (ABC) – Renovada

Will Trent: 4ª temporada (ABC) – Renovada

Hulu

Renovada

American Horror Stories: 3ª temporada (Hulu) – Renovada

The Kardashians: 6ª temporada (Hulu) – Renovada

Noce Perfeitos Estranhos: 2ª temporada (Hulu) – Renovada

O Urso: 4ª temporada (Hulu) – Renovada

Only Murders in the Building: 5ª temporada (Hulu) – Renovada

Paradise: 2ª temporada (Hulu) – Renovada

Rivais: 2ª temporada (Disney+ / Hulu) – Renovada

The Secret Lives of Mormon Wives: 2ª temporada (Hulu) – Renovada

Shogun: 2ª e 3ª temporadas (FX / Hulu) – Renovada

Tell Me Lies: 3ª temporada (Hulu) – Renovada

Cancelada

The Handmaid’s Tale: 6ª temporada (Hulu) – Cancelada (última temporada)

Fox

Renovada

A Faxineira: 4ª temporada (Fox) – Renovada

Acusado: 2ª temporada (Fox-Paramount+) – Renovada

American Dad!: 22ª até a 25ª temporada (Fox) – Renovada

Family Guy: da 24ª até a 27ª temporada (Fox) – Renovada

The Great North: 5ª temporada (Fox) – Renovada

The Simpsons: 37ª a 40ª temporadas (Fox) – Renovada

Cancelada

9-1-1: Lone Star: 5ª temporada (Fox) – Cancelada

AMC / AMC+

Renovada

As Bruxas de Mayfair: 3ª temporada (AMC/AMC+) – Renovada

Dark Winds: 3ª temporada (AMC/AMC+) – Renovada

Entrevista com o Vampiro: 3ª temporada (AMC/AMC+) – Renovada

The Walking Dead: Daryl Dixon: 3ª temporada (AMC) – Renovada

The Walking Dead: Dead City: 2ª temporada (AMC) – Renovada

Cancelada

Orphan Black: Echoes: 1ª temporada (AMC) – Cancelada

FX

Renovada

American Crime Story: 4ª temporada (FX) – Renovada

American Horror Story: 13ª temporada (FX) – Renovada

Fargo: 5ª temporada (FX) – Renovada

It’s Always Sunny in Philadelphia: 16ª, 17ª e 18ª temporadas (FXX) – Renovada

O Professor: 2ª temporada (FX) – Renovada

Shogun: 2ª e 3ª temporadas (FX / Hulu) – Renovada

Cancelada

The Old Man: 2ª temporada (FX) – Cancelada

Finalizada

What We Do in the Shadows: 6ª temporada (FX) – Finalizada (última temporada)



Peacock

Renovada

Baseado numa História Real: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

O Dia do Chacal: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

Killing It: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

Law and Order: Organized Crime: 5ª temporada (Peacock) – Renovada

Poker Face: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

Ted: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

The Traitors: 4ª e 5ª temporadas (Peacock) – Renovada

Wolf Like Me: 2ª temporada (Peacock) – Renovada

Cancelada

Bel-Air: 4ª temporada (Peacock) – Cancelada (quarta e última temporada confirmada)

Showtime

Renovada

Couples Therapy: 4ª temporada (Showtime) – Renovada

Adult Swim

Renovada

Efeitos Colaterais: 2ª temporada (Adult Swim) – Renovada

Primal: 3ª temporada (Adult Swim) – Renovada

Rick and Morty: 12ª temporada (Adult Swim) – Renovada

Yolo: 3ª temporada (Adult Swim) – Renovada

USA Network

Renovada

Resident Alien: 4ª temporada (USA Network) – Renovada

Starz

Renovada

VH1

Renovada

RuPaul’s Drag Race: 17ª temporada (VH1) – Renovada

NBC

Renovada

Chicago Fire: 13ª temporada (NBC) – Renovada

Chicago Med: 10ª temporada (NBC) – Renovada

Chicago P.D.: 12ª temporada (NBC) – Renovada

Law & Order: 24ª temporada (NBC) – Renovada

Law & Order: Special Victims Unit: 26ª temporada (NBC) – Renovada

MTV

Renovada

Catfish: The TV Show: 9ª temporada (MTV) – Renovada

