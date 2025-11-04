Quadrilha usava bar de fachada perto da Prefeitura de São Paulo para receber celulares roubados

A Polícia Civil desarticulou nesta terça-feira, 4, uma rede de receptadores de celulares roubados e furtados que usava um bar de fachada na Rua Cásper Líbero, 629, no centro de São Paulo. Localizado a cerca de 1,5 km da Prefeitura, o estabelecimento comercial funcionava normalmente, mas servia como ponto de entrega e revenda de aparelhos roubados em diversas regiões da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, furtadores e assaltantes se dirigiam ao local, próximo à Estação da Luz, para vender os aparelhos roubados, que eram comprados pelos proprietários do bar. O esquema movimentava dezenas de telefones por dia e utilizava o comércio regular para despistar a fiscalização.

Segundo as investigações, o grupo mantinha uma estrutura hierarquizada e bem definida, com divisão de funções entre os integrantes. Havia desde os responsáveis pela subtração dos aparelhos, os chamados "roubadores", até intermediários e revendedores que abasteciam o comércio clandestino, inclusive com remessas ao exterior.

Dois homens e uma mulher foram presos durante o cumprimento de mandados de prisão temporária. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava, em média, 30 celulares por dia. Os investigadores apreenderam ainda 43 celulares. Perícia será realizada para tentar identificar as vítimas e a origem dos itens.

Também foram apreendidos oito capacetes, seis relógios, um veículo de luxo, um simulacro de arma de fogo, anéis, colares e uma bolsa térmica, usada para esconder os celulares e impedir o rastreamento. A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá e Suzano.

Além das prisões, 11 pessoas foram conduzidas ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) para prestar depoimento. Elas serão investigadas por participação no esquema de receptação e podem responder por associação criminosa.