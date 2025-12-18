Capa Jornal Amazônia
Quadrilha que comprava drogas no Paraguai para revender em SP é alvo de operação

Estadão Conteúdo

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagraram na manhã desta quinta-feira, 18, a Operação Argyros, que mira uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, a quadrilha comprava entorpecentes no Paraguai para revender em São Paulo, usando os lucros para adquirir bens de luxo. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão e 19 de busca e apreensão.

Cerca de 70 policiais da 6ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) participam da operação, que ocorre na capital paulista, em Carapicuíba, Bragança Paulista, Botucatu e na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidos dois veículos, um fuzil, uma máquina prensadora e embalagens com resquícios de drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os casos estão sendo registrados na 6ª Disccpat do Deic e as ações seguem em andamento.

drogas

Operação Argyros

SP
