Quadrilha leva carro, relógios de luxo, joias e dólares em assalto a mansão

A Polícia Civil de São Paulo investiga um roubo a uma residência localizada na Rua General José Scarela Portela, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Não há registro de feridos.

Os criminosos roubaram 13 relógios de luxo, diversas joias e aproximadamente 5 mil dólares em espécie. O caso foi registrado na madrugada de terça-feira, 22.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os policiais militares foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram o portão da residência desparafusado e uma escada posicionada na área externa.

Segundo o boletim de ocorrência, seis criminosos invadiram a propriedade, renderam os funcionários presentes e, em seguida, acessaram o interior da casa.

"Na fuga, os criminosos ainda levaram o carro da família. A perícia foi acionada e exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML)", disse a SSP.

O caso foi registrado como roubo no 34º Distrito Policial (Morumbi) e segue sob investigação.