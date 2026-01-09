Promotor do MP de SP e família são feitos reféns após criminosos invadirem residência

Um promotor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) foi feito refém junto com a família, na manhã da quarta-feira, 7. Sete criminosos invadiram a residência dele em Monte Alegre do Sul (SP).

Por volta das 6h30, eles invadiram a casa pelos fundos, cortando a cerca. Segundo apurado pelo Estadão, o promotor, a mulher e os filhos foram amarrados num dos cômodos da casa.

Os criminosos pegaram celulares e notebooks, fizeram diversas transações bancárias por aplicativos de celular. A polícia não divulgou o valor roubado.

Eles conseguiram prender um suspeito do roubo em Itatiba, cidade vizinha. Ele foi abordado na Rodovia Perimetral de Itatiba. Segundo a polícia, o homem confessou e tentou subornar os agentes. Acabou preso em flagrante. Ele estava no carro que teria sido usado pelos bandidos - um Corsa.

Outros veículos já foram identificados, segundo a polícia. Um deles foi apreendido em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.