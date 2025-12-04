Capa Jornal Amazônia
Programa paulista de transporte aéreo de órgãos para transplante vence o Prêmio Innovare

Estadão Conteúdo

O Programa TransplantAR, de transporte aéreo de órgãos para transplante, venceu na quarta-feira, 3, a categoria de Justiça e Cidadania do Prêmio Innovare, premiação que reconhece práticas inovadoras no âmbito da justiça e políticas públicas.

Até o momento, a iniciativa viabilizou o transplante de mais de 70 órgãos, dentre eles um pâncreas, 13 fígados, 14 pulmões e 46 corações - incluindo o destinado ao pequeno Arthur Prado, conforme noticiou o Estadão.

Arthur estava internado em São Paulo e o órgão compatível, proveniente de um bebê de São Gonçalo, município localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, chegou no tempo necessário.

Como funciona

O TransplantAR foi lançado em setembro de 2024 e é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) com o Instituto Brasileiro de Aviação (IBA). O programa permite que proprietários de aeronaves privadas doem horas de voo para apoiar a captação e o deslocamento de equipes no processo de transplante de órgãos.

A seleção dos proprietários de veículos aéreos dispostos a participar do programa é feita pelo IBA, e podem ser selecionados helicópteros, turboélices e jatos regularizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Essas aeronaves são mais ágeis que os voos comerciais, o que é crucial para o transporte de órgãos como o coração e o pulmão, que precisam ser transplantados em até quatro horas", explica a SES-SP, em nota. A iniciativa pretende também facilitar o acesso de equipes para captação de órgãos em áreas remotas.

Desde a implantação do programa, foram realizados 71 voos, segundo a pasta. De janeiro a outubro de 2025, foram realizados 6.641 transplantes em todo o Estado de São Paulo.

Palavras-chave

SAÚDE/PROGRAMA TRANSPLANTAR/PRÊMIO INNOVARE
