TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

investigação

Professora é encontrada morta em casa após incêndio no RS; polícia investiga possível homicídio

A polícia civil suspeita que Werkhausen tenha sido assassinada antes do incêndio

Estadão Conteúdo

13 de julho de 2026 às 21:22

( Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais )

A professora Glória Werkhausen, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa depois de um incêndio no local na noite de domingo, 12, na cidade de Constantina, no Rio Grande do Sul. A polícia civil suspeita que Werkhausen tenha sido assassinada antes do incêndio.

De acordo com a corporação, a professora apresentava sinais de esganadura no pescoço. Um cabo de internet foi encontrado na região, próximo da vítima. A confirmação da causa da morte, no entanto, depende dos laudos periciais. A polícia apura, por exemplo, se o cabo foi utilizado para cometer um possível crime ou se foi colocado lá posteriormente.

A hipótese de suicídio foi descartada. Até o momento, a Polícia Civil ainda não tem suspeitos definidos para o cometimento do possível homicídio e prossegue com as investigações.

A prefeitura Municipal de Constantina suspendeu as aulas na rede municipal nesta segunda-feira, 13, em respeito à memória da professora.

Em nota oficial, a administração municipal manifestou pesar pela morte, agradeceu à profissional da educação pelos serviços prestados e classificou Werkhausen como "uma profissional que deixa um legado de dedicação e compromisso".

Assuntos relacionados

professora
corpo
incêndio
RS
homicídio
investigação