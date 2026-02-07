Capa Jornal Amazônia
Professor referência em estudo das abelhas na Amazônia é morto a tiros

Informações preliminares apontam que Aidar estava no local quando homens encapuzados chegaram ao bar e dispararam tiros

Estadão Conteúdo
fonte

Davi Said Aidar (Reprodução)

O professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Davi Said Aidar, de 62 anos, foi morto a tiros ontem, 6, em um bar de Manaus. Informações preliminares apontam que Aidar estava no local quando homens encapuzados chegaram ao bar e dispararam tiros. A polícia investiga o caso na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Sua carreira acadêmica foi marcada pela pesquisa com as abelhas na Amazônia, o que rendeu a publicação de diversos trabalhos voltados para criação e manejo. Aidar atuava nas áreas de zootecnia, meliponicultura, apicultura, multiplicação e preservação de abelhas silvestres, além de ter sido coordenador do Laboratório de Abelhas da Ufam.

"A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) manifesta profundo pesar pelo falecimento do professor titular Davi Said Aidar, ligado à Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), cuja trajetória acadêmica foi marcada pela dedicação aos estudos de abelhas", diz a nota divulgada pela instituição.

Professor da Ufam desde 2002, Aidar se formou em Zootecnia pela Fundação Universidade Estadual de Maringá-FUEM, com mestrado em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa-UFV, doutorado em Entomologia pela Universidade de São Paulo-USP e pós-doutorado em Genética Molecular, também pela USP.

