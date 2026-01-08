Capa Jornal Amazônia
Professor de dança desaparece após marcar encontro por aplicativo

Ele teria saído de casa na madrugada de domingo (4) para o encontro com um homem

Estadão Conteúdo
fonte

Eduardo dos Santos Alves está desaparecido desde domingo (4) (Reprodução / Arquivo Pessoal)

O professor de dança Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, morador de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, está desaparecido desde domingo, 4, após marcar um encontro com um homem que conheceu em um aplicativo de relacionamento em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Alves viajou para Cabo Frio no dia 28 de dezembro com um grupo de amigos para as festas de fim de ano e planejava retornar para São Paulo no domingo. Ele teria saído de casa na madrugada de domingo para o encontro com um homem que conheceu pelo aplicativo.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 14ª DP (Leblon), e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).

