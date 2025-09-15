Capa Jornal Amazônia
Procon-SP amplia monitoramento de ligações indevidas

Estadão Conteúdo

O Procon-SP vai monitorar de perto as reclamações feitas sobre ligações indevidas nos próximos 90 dias. Isso porque uma mudança no Regulamento Geral de Telecomunicações desobriga as empresas de telemarketing a utilizarem o prefixo 0303 em suas chamadas, substituindo por uma nova tecnologia chamada "Origem Verificada".

Para minimizar as ligações insistentes de números desconhecidos, geralmente de telemarketing não solicitado, o Procon oferece o "Não Me Ligue" (cadastro em https://consumidor2.procon.sp.gov.br/login), serviço que bloqueia chamadas de empresas e de terceiros.

Dados divulgados pelo Procon-SP mostram que, até julho deste ano, a plataforma já havia recebido mais de 443 mil reclamações e tinha mais de 3,5 milhões de telefones cadastrados.

Além de bloquear as ligações de telemarketing, o "Não Me Ligue" também pode ser usado para registrar denúncias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

