Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Prisão de Hytalo Santos: juiz diz que não há dúvidas de crime de tráfico de pessoas

Estadão Conteúdo

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro - foram presos na manhã desta sexta-feira, 15, em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

As prisões ocorreram por determinação da Justiça da Paraíba, após força-tarefa entre o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil de SP. Na decisão, a qual o Estadão teve acesso, o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, Estado da Paraíba, afirma que não há dúvidas da reiterada prática de tráfico de pessoas. "Sem dúvidas há elementos que indicam prática reiterada do crime de tráfico de pessoas", afirma.

Com base em todo material colhido nas investigações, o juiz determinou a prisão preventiva (sem prazo determinado), ao invés da temporária. "A prisão preventiva é medida cautelar ampla, sendo eficiente ferramenta de encarceramento durante a fase policial ou na instrução criminal. Os pressupostos para a sua decretação são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria."

No documento, o juiz ainda aponta que "há fortes indícios de autoria e materialidade" dos crimes de:

. Tráfico de pessoas; . Exploração de pessoas . Exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular; . Produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes

O magistrado ainda aponta que o influenciador e o marido "têm adotado condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade, valendo-se de práticas ilícitas como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, esvaziando às pressas residência, ocultando valores e veículos utilizados".

A defesa de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente reafirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Diz ainda que, até o momento, não teve acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. "Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo e de Israel Nata Vicente, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário", afirmam os escritórios Ueno & Kompier Abib Advogados e Cassimiro & Galhardo Advogados.

Denunciado por Felca e investigado pelo Ministério Público

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. O processo já tramita faz tempo, mas a pressão contra Hytalo cresceu após denúncias feitas contra ele pelo também influenciador digital, em vídeo postado no dia 6 de agosto.

Casa em João Pessoa estava trancada

Na quinta, 14, oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas. Além da busca e apreensão, a Justiça proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.

A decisão, publicada na quarta-feira determinou, também a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives, entre outros) utilizados Hytalo para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais. "(Eles) deverão ser encaminhados, posteriormente, à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados", completou o Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os policiais e oficiais de Justiça chegaram à casa do influenciador, em João Pessoa, por volta das 16h30 de quarta-feira. Eles conseguiram acessar o quintal, onde uma máquina de lavar estava em funcionamento, mas não havia ninguém no imóvel - a Polícia Militar suspeita que a decisão judicial vazou e que as pessoas que estavam na casa saíram às pressas, antes da chegada dos agentes.

Segundo a Polícia Militar, representantes do condomínio informaram que o influenciador saiu da casa levando muitos equipamentos eletrônicos, pouco antes da chegada dos policiais e oficiais de Justiça. A missão deles era justamente apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos usados nas gravações feitas por Hytalo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

YOUTUBE/FELCA/ADULTIZAÇÃO INFANTIL/HYTALO/CRIMES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda