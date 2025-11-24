Presos ateiam fogo em colchões após apreensão de bebida alcoólica no Complexo de Hortolândia

Presos da Penitenciária 3 (P3) do Complexo Hortolândia-Campinas, no interior de São Paulo, atearam fogo em colchões e danificaram portas da penitenciária na manhã desta segunda-feira, 24, em um princípio de rebelião.

O ato foi contido por policiais penais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), não houve registro de feridos ou reféns. Segundo a pasta, o princípio de rebelião ocorreu após a apreensão, no dia anterior, de bebida alcoólica artesanal.

De acordo com a SAP, a Polícia Penal opera dentro dos padrões de segurança e disciplina. O ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões foi controlado com o apoio da Célula de Intervenção Rápida (CIR).

"Os presos danificaram portas automatizadas de celas e atearam fogo em colchões e outros objetos, após Policiais Penais apreenderem, no dia anterior, bebida alcoólica artesanal. Os custodiados estão contidos pela CIR. Os envolvidos serão transferidos para outros presídios paulistas", diz a secretaria em nota.