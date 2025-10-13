Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Presidente da COP30 diz que prioridade é evitar bloqueios nas negociações durante a conferência

Estadão Conteúdo

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, voltou a defender nesta segunda-feira, 13, o papel do grande evento para avançar nas negociações climáticas. Disse também que uma das prioridades em Belém (PA) será "evitar bloqueios" de um lado ou do outro, ou seja, anexação de pontos não consensuais na agenda de ações. Cada delegação tem direito a veto.

Para qualquer acordo ser fechado, nenhum país pode se opor formalmente. O encontro preparatório da 30ª Conferência está ocorrendo neste momento com cerca de 70 delegações. "A primeira coisa é segurar a boa vontade de todos para que a COP possa começar já com negociações", declarou Corrêa do Lago, em conversa com jornalistas.

Ana Toni, secretária-executiva da COP30, comentou que além do fortalecimento do multilateralismo, outro tema recorrente nas falas desta segunda foi a adaptação - ou seja, as estratégias elaboradas por países, especialmente em desenvolvimento, para responder aos impactos das mudanças climáticas, como secas e enchentes.

Até o momento, no encontro preparatório, os países ainda não avançaram nos pontos mais relevantes para a negociação em Belém (PA): Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e financiamento climático. Houve poucas falas espontâneas e muitas declarações oficiais.

A União Europeia, por exemplo, ainda não confirmou a possibilidade de contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que propõe um novo modelo de financiamento baseado em investimento, e não apenas em doações. As reuniões preparatórias antecedem e preparam o terreno para as negociações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30

ENCONTROS PREPARATÓRIOS

ANDRÉ LAGO

PRIORIDADES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda