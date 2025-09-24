Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo" e defendeu que países desenvolvidos assumam a dianteira na redução das emissões globais. Em discurso na Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele destacou que, apesar de "alguns países irem contra a corrente", a comunidade internacional deve manter ação contínua e esforços firmes para avançar na governança climática.

Xi reforçou que a transição ecológica precisa ser conduzida com justiça. Nesse sentido, o líder chinês cobrou que nações ricas cumpram "a obrigação de reduzir emissões primeiro" e ofereçam maior apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento. Ele também pediu mais cooperação em inovação e indústria, a fim de "garantir a livre circulação global de produtos verdes de qualidade" e ampliar a capacidade produtiva sustentável.

O presidente da potência asiática anunciou ainda novas metas nacionais: até 2035, a China pretende cortar em 7% a 10% suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em relação ao pico, elevar a fatia de energias não fósseis a mais de 30% do consumo, multiplicar por seis a capacidade instalada de eólica e solar em relação a 2020 e tornar os carros elétricos predominantes entre os novos veículos vendidos. O plano prevê também expandir a cobertura do mercado de carbono e elevar o volume de florestas.