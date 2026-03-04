Prefeitura de SP notifica Enel por cratera aberta na rua da Consolação

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) de São Paulo notificou a Enel nesta terça-feira, 3, para apresentar explicações e dados a respeito da explosão ocorrida na altura do número 2.104 da Rua da Consolação. A explosão, que deixou uma cratera na via, aconteceu na noite de domingo, 1º.

A Enel foi até o local logo após o acidente e constatou a presença de gases inflamáveis dentro da sua galeria, mas não esclareceu a origem. Em seguida, foi a vez da Comgas fazer a perícia e afirmar que o vazamento não foi proveniente da rede de gás natural, informou a SMSUB.

Segundo a secretaria, foi elaborado um relatório técnico que aponta como principal hipótese uma explosão provocada pelo acúmulo de gases gerados pela queima de materiais isolantes (pirólise) em cabos subterrâneos.

De acordo com a pasta, esse tipo de explosão ocorre quando há rompimento ou desgaste no isolamento da rede elétrica. A falha provoca um curto-circuito, que leva ao superaquecimento do cabo e à liberação de grande quantidade de calor. Esse calor intenso favorece a formação de gases, que podem se expandir e causar a explosão.

"As altas temperaturas danificam o revestimento do cabo, resultando na liberação de diversos gases inflamáveis, como hidrogênio, metano, etileno, entre outros. Esse processo é conhecido como fenômeno denominado pirólise", disse a SMSUB em nota.

Para chegar a essa análise, a prefeitura considerou o aquecimento do solo antes da ocorrência, odor característico de borracha queimada, presença de fumaça escura e cabos queimados da concessionária. A conclusão da análise depende de mais informações da concessionária responsável.

A Enel, por sua vez, tem outro entendimento sobre o ocorrido. Para a distribuidora de energia, não houve curto-circuito e a ocorrência não teve qualquer relação com a rede elétrica, que permanece intacta. Segundo a companhia, no local há apenas cabos de energia, não há equipamentos como transformadores, e nenhum cliente teve o fornecimento afetado.

Ao Estadão, a empresa afirmou que, se houvesse um curto, faltaria luz em algum lugar. Mesmo assim, por medida preventiva e de segurança, foi realizado o desligamento temporário da energia para apenas um cliente, que segue atendido por meio de gerador.

Na terça-feira, 3, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) não encontrou presença de gás durante medição feita na galeria da Rua Consolação.